حمیدرضا حاجی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون شعار سال ۱۴۰۰ مبنی بر «تولید، پشتیبانیها، موانع زداییها» گفت: مقام معظم رهبری در سال ۹۹ نیز بر لزوم جهش تولید تأکید کردند و در این راستا قدمهایی برداشته شد، ولی به نظر میرسد برای رسیدن به اهدافی که مقام معظم رهبری پیش بینی کردهاند، گام بلند جهش تولید نیاز به پشتیبانی و رفع موانع دارد.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای پشتیبانی از تولید باید قوانین موردنیاز مصوب شده و قوانین مزاحم لغو شود، گفت: علاوه بر این باید تمام امکانات کشور اعم از بانکها، بورس و بازار سرمایه به سمت و سوی پشتیبانی از تولید برود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: متأسفانه امروز سیاستگذاریهای کلان دولت به سمت حمایت از تولید حرکت نمیکنند به عنوان مثال بازار سرمایه و بورس در جهت بازارگردانی برای بانکها و دلالیها حرکت میکنند. سیستم اداری ما با تمام قدرت و توان از تولید حمایت نمیکند بلکه بیشتر به سمت و سوی اداره روزمره کشور حرکت کرده است.
وی ادامه داد: بانکها سرمایه خود را برای جهش تولید کاملاً به میدان نیاوردهاند و وارد بورس و دلالی شدهاند و این امر موجب شده سرمایه به جای حرکت به سمت تولید به سمت دلالی سوق پیدا کند. برای جهش تولید نیاز به پشتیبانی و رفع موانع است.
حاجی بابایی تصریح کرد: برای حمایت از تولید نیاز به مدیرانی داریم که اعتقاد به تولید داشته باشند و با مدیریت جهادی وارد عرصه شوند.
وی تأکید کرد: راهکار مهم رفع موانع تولید، روی کار آمدن دولت انقلابی و جهادی است که کاملاً در خدمت مردم باشد و با انرژی بالا و اعتقاد به ارزشهای نظام، برای رفع موانع و جهش تولید گام بردارد.
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