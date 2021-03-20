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۳۰ اسفند ۱۳۹۹، ۱۳:۴۲

حاجی‌بابایی در گفتگو با مهر:

راه پشتیبانی ومانع‌زدایی از تولید،روی کارآمدن یک دولت انقلابی است

راه پشتیبانی ومانع‌زدایی از تولید،روی کارآمدن یک دولت انقلابی است

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه راهکار مهم رفع موانع تولید را روی کار آمدن دولت انقلابی دانست و گفت: برای حمایت از تولید نیاز به مدیرانی داریم که اعتقاد به تولید داشته باشند.

حمیدرضا حاجی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون شعار سال ۱۴۰۰ مبنی بر «تولید، پشتیبانی‌ها، موانع زدایی‌ها» گفت: مقام معظم رهبری در سال ۹۹ نیز بر لزوم جهش تولید تأکید کردند و در این راستا قدم‌هایی برداشته شد، ولی به نظر می‌رسد برای رسیدن به اهدافی که مقام معظم رهبری پیش بینی کرده‌اند، گام بلند جهش تولید نیاز به پشتیبانی و رفع موانع دارد.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای پشتیبانی از تولید باید قوانین موردنیاز مصوب شده و قوانین مزاحم لغو شود، گفت: علاوه بر این باید تمام امکانات کشور اعم از بانک‌ها، بورس و بازار سرمایه به سمت و سوی پشتیبانی از تولید برود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: متأسفانه امروز سیاستگذاری‌های کلان دولت به سمت حمایت از تولید حرکت نمی‌کنند به عنوان مثال بازار سرمایه و بورس در جهت بازارگردانی برای بانک‌ها و دلالی‌ها حرکت می‌کنند. سیستم اداری ما با تمام قدرت و توان از تولید حمایت نمی‌کند بلکه بیشتر به سمت و سوی اداره روزمره کشور حرکت کرده است.

وی ادامه داد: بانک‌ها سرمایه خود را برای جهش تولید کاملاً به میدان نیاورده‌اند و وارد بورس و دلالی شده‌اند و این امر موجب شده سرمایه به جای حرکت به سمت تولید به سمت دلالی سوق پیدا کند. برای جهش تولید نیاز به پشتیبانی و رفع موانع است.

حاجی بابایی تصریح کرد: برای حمایت از تولید نیاز به مدیرانی داریم که اعتقاد به تولید داشته باشند و با مدیریت جهادی وارد عرصه شوند.

وی تأکید کرد: راهکار مهم رفع موانع تولید، روی کار آمدن دولت انقلابی و جهادی است که کاملاً در خدمت مردم باشد و با انرژی بالا و اعتقاد به ارزش‌های نظام، برای رفع موانع و جهش تولید گام بردارد.

کد مطلب 5173490

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    نظرات

    • حاجی بابایی IR ۰۰:۰۶ - ۱۴۰۰/۰۱/۰۱
      0 0
      پاسخ
      نخیرررر راهکارش نگرفتن رشوه توسط مسئولین و بیرون کردنِ عناصر بریتانیا از پست های مدیریتی کشور هست ...

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