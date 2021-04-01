ساوه میزبان اردوی آمادگی کشتی گیران استان مرکزی

قاسم ترکمان در گفت وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: اردوی آمادگی کشتی‌گیران آزاد کار رده سنی نوجوانان و جوانان استان مرکزی برای حضور در رقابت‌های انتخابی تیم ملی کشتی آزاد از امروز به میزبانی ساوه در خانه کشتی این شهرستان واقع در مجموعه ورزشی شهید چمران آغاز شد.

وی افزود: در رده سنی نوجوانان، علی محمد طاهری، پوریا ذوالفقاری و محمد جعفری ازخمین، رضا همایی از اراک و محمد امین خانکی، محمدرضا امیرحسینی، علی عرشی، علی سبزی و محمدجواد مظفری از ساوه و عباس مجرد ا ز زرندیه به این اردو دعوت شدند.

رئیس هیأت استان مرکزی، خاطرنشان کرد: در رده سنی جوانان نیز، عارف محمدی، سجاد ملکی، محمد غفاری و مهران عسگری از اراک، مسعود اسکندری، احد آرین و فرشید افرغ از خمین، محمدرضا مفخمیان، امیر محمد احمدی و محمد اسماعیلی از زرندیه، علیرضا رضایی، محمد مهدی خانکی، فرشید رضایی و محمد بابایی (ساوه) و فرزاد زندی (دلیجان) کشتی‌گیران هستند که به اردوی آمادگی دعوت شده‌اند.