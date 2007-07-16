به گزارش خبرنگار مهر، شماره هفته پایانی تیرماه 86 "سروش" با تازه های تولید سیما در صفحات "زیر آنتن" آغاز می شود و در ادامه گفتگو با مراد عنادی سردبیر و مجری گفتگوی ویژه خبری شبکه دو و گزارش "جشن نفس یعنی جشن زندگی" منعکس شده است.

دل به دل با مرتضی احمدی و فیلمشناسی وی، گزارشی از آموزشگاه آزاد سینمایی ایرانیان، مطلبی درباره شبکه "اسکای نیوز" و گفتگو با دبیر همایش بزرگ "آیه های زندگی" در بخش دیگری از صفحات این شماره آمده است. گزارش پشت صحنه مجموعه طنز "چارخونه"، گفتگو با سروش صحت نویسنده و کارگردان، فلامک جنیدی و بهنوش بختیاری بازیگران مجموعه، نگاهی به مجموعه و پشت صحنه مجموعه به روایت تصویر در ادامه این بخش منعکس شده است.

یادداشتی درباره مسعود کیمیایی و آخرین فیلمش "رئیس"، مهدی مهدوی کیا و تجربه ای تازه، پرسه هفتگی در وبلاگستان، پرسه در کودکی نویسندگان و شاعران ایران و جهان، مطلبی درباره مجموعه "زندگی در مارس"، گفتگو با ناهید گودرزی برنامه ساز رادیو و نهایتاً پرونده "ایران و جام ملت های آسیا" مطالب این شماره را تکمیل می کند.

هزار و سیصد و هفدهمین شماره "سروش" ویژه هفته پایانی تیرماه به صاحب امتیازی شرکت انتشارات سروش در 68 صفحه با قیمت 300 تومان در دسترس علاقمندان است.