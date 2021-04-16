تلاش بیشتری برای رفع مشکلات معیشتی نیازمندان و فقرا صورت گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری ظهر جمعه در جمع خبرنگاران با تاکید بر لزوم توجه به مشکلات نیازمندان در ماه مبارک رمضان، اظهار داشت: رفع چالش معیشتی نیازمندان موجب سلامت جامعه و زندگی سالم همگانی میشود.
وی اضافه کرد: از همه خیریهها، نیکوکاران و مردم عزیز تقاضا دارم به نیازمندان به ویژه خویشان خود، همسایگان و فقرایی که میشناسند در این ماه رحمت خداوند، مساعدت و کمک کنند و نگذارند در این شرایط سخت معیشتی و بیماری کرونا، آن عزیزان دچار مشکل و چالش معیشتی شوند.
امام جمعه بوشهر خواستار رعایت دستورالعملهای بهداشتی توسط همه افراد جامعه شد و بیان کرد: کادر درمان تلاش گستردهای را در راستای خدمات دهی به بیماران کرونایی دارند که شایسته تقدیر فراوان است.
وی تاکید کرد: از همه عزیزانی که میتوانند به هر شکل ممکن به درمان بیماران کمک کنند، درخواست میکنم در این باره تلاشی جهادی داشته باشند و بیمارستانهای استان نیز با تمام ظرفیت ممکن خود، در خدمت درمان بیماران کرونا قرار گیرند.
صفایی بوشهری با گرامیداشت بیست و نهم فروردین ماه روز ارتش جمهوری اسلامی ایران افزود: ارتش جهادگر جمهوری اسلامی ایران مایه اقتدار و امنیت و سد محکمی در تمامی عرصههای دفاعی در مقابل تهاجم بیگانگان است. یاد و خاطره شهدا، امام شهدا و شهدای ارتش جمهوری اسلامی ایران را گرامی میداریم.
وی با محکوم کردن عملیات خرابکارانه و ماجراجویانه آمریکای جنایتکار و رژیم پلید صهیونیستی در سایت هستهای نطنز خاطرنشان کرد: بیتردید این نوع عملیات به جهت تضعیف قدرت هستهای ایران و فشار بر ایران در امتیاز دهی در مذاکرات است.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر تصریح کرد: تنها راه مقابله با این جرثومههای جنایت، مقاومت، اقتدار و ایستادگی در برابر زیاده خواهی آنان و اجرای تمام تعهدات توسط آن بدعهدان میباشد.
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