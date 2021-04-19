انگلیس با رمزگذاری سر به سر فیسبوک مقابله می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، پریتی پتل وزیر کشور انگلیس قصد دارد در یک میزگرد مجازی با موضوع رمزگذاری سر به سر پیام‌ها از شرکت‌های فناوری از جمله فیسبوک بخواهد به وظیفه اخلاقی خود عمل کنند و اقدامات بیشتری برای حفاظت از کودکان انجام دهند.

در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های بزرگ از فناوری‌های مختلف برای شناسایی تصاویر مربوط به کودک آزاری و ردیابی آزار جنسی در پیام‌های خصوصی استفاده می‌کنند. اما نگرانی‌هایی وجود دارد که رمرگذاری سر به سر فیسبوک مسنجر و اینستاگرام (هر دو متعلق به فیسبوک) این اقدامات را بی استفاده کند.

در این میان انجمن خیریه NSPCC معتقد است پیام رسانی خصوصی جبهه سوءاستفاده جنسی آنلاین از کودکان است. در این میز گرد که به میزبانی NSPCC برگزار می‌شود، پتل از شرکت‌های فناوری می‌خواهد تا هنگام فروش تبلیغات روی موبایل و بازی‌های آنلاین امنیت کودکان را در نظر بگیرند.

طبق نظرسنجی این خیریه که توسط YouGov انجام شده، اگر پلتفرم‌ها نشان دهند با استفاده از رمزگذاری سر به سر امنیت کودکان به خطر نمی‌افتد، پشتیبانی مردم از این فناوری دو برابر خواهد شد.

همچنین تخمین زده می‌شود در صورت استفاده از رمزگذاری سر به سر در فیسبوک مسنجر و اینستاگرام، حدود ۷۰ درصد از گزارش‌های سوءاستفاده از کودکان در سراسر جهان از بین می‌رود.

پیش بینی می‌شود پتل به این موضوع اشاره کند که فیسبوک چشم خود را به روی این موضوع بسته که رمزگذاری سر به سر پیام‌رسان ها به سوءاستفاده از کودکان در فضای آنلاین دامن می‌زند.

او در این میزگرد خواهد گفت: متأسفانه در زمانی که باید اقدامات بیشتری انجام شود، فیسبوک برای اجرای رمزگذاری سر به سر فشار وارد می‌کند. سوءاستفاده از تصاویر کودکان وسیع‌تر می‌شود اما این شرکت همچنان قصد دارد چشمان خود را به روی این مشکل ببندد که از طریق رمزگذاری سر به سر دسترسی به تمام محتوای پیام‌ها مسدود می‌شود.

این قابل قبول نیست و نمی‌توانیم اجازه دهیم شرایطی به وجود بیاید که در آن توانایی نیروی پلیس برای مقابله با اقدامات مجرمانه و حفاظت از قربانیان کاسته شود.