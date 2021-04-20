توزیع ۸۰۰ بسته معیشتی در قم در ایام ماه مبارک رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، در ایام ماه مبارک رمضان، به همت طلاب جهادی گروه جهادی تبلیغی انصارالحیدر (علیه السلام)، حدود ۸۰۰ بسته معیشتی میان خانواده‌های محروم شناسایی شده در قم، توزیع گردید.

محمد مسعود شریف طبع، مسئول این گروه جهادی با اشاره به فعالیت‌های این گروه جهادی و کمک خیرین مردمی در طول بیش از یک سال گذشته، تصریح کرد: از زمان شیوع ویروس منحوس کرونا تاکنون، در چندین نوبت، رزمایش مومنانه و توزیع بسته‌های معیشتی و بهداشتی صورت گرفته و در حال حاضر، این پنجمین مرحله می‌باشد.

وی افزود: با توجه به تداوم شرایط کرونایی در کشور و استان قم و تأثیر غیرقابل انکار این وضعیت ناگوار در به وجود آمدن مشکلات معیشتی برای بخش‌های قابل توجهی از مردم، خصوصاً اقشار ضعیف و مستمند، باید جریان مواسات و همدلی مومنانه در راستای لبیک به فرمایش مقام معظم رهبری و خواسته علما و بزرگان، همچنان تداوم پیدا کند.

مسئول گروه جهادی تبلیغی انصارالحیدر (علیه السلام) افزود: به لطف الهی مجموعه‌های سپاه و بسیج و بنیادها و نهادهایی چون آستان قدس رضوی، بنیاد برکت، بنیاد علوی و … در راستای کمک به محرومان و اقشار مستضعف جامعه، گام‌های بسیار ارزشمندی برداشته‌اند اما آنچه مهم است اینکه باید از ظرفیت عظیم مردمی در جهت حفظ و تقویت این جریان مومنانه نهایت استفاده را کرد.