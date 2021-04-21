اقدام دولت در اصلاح نرخ گندم غیرقانونی است/ مجلس ورود کند

سید جعفر حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تعیین هزار تومان جایزه برای گندم، گفت: قیمت چهار هزار تومان گندم بسیار غیرمنطقی است و همه کارشناسان و مسئولان نیز به این باور رسیده بودند که نرخ مذکور باید تغییر کند، بنابراین اینکه دولت عنوان کرده در کنار این قیمت، هزار تومان به کشاورزان جایزه می‌دهد، به نوعی توهین به کشاورزان است.

وی با اشاره به اینکه قیمت تمام شده تولید گندم در حال حاضر بیش از ۵ هزار تومان است، افزود: با توجه به قیمت نهاده‌های دامی و جو در بازار و قیمت جهانی گندم، نرخ گندم باید حدود ۶,۰۰۰ تومان تعیین می‌شد.

حسینی با اشاره به قیمت بالای گندم در کشورهای همسایه، افزود: قیمتی که دولت برای گندم تعیین کرده، باعث انحراف این محصول از چرخه خرید و جایگزینی در چرخه خوراک دام یا قاچاق آن می‌شود.

این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه امسال به دلیل خشکسالی با کاهش تولید گندم مواجه هستیم، گفت: با توجه به این مسأله، دولت باید تمام تلاش خود را می‌کرد تا نیاز به واردات کمتری باشد اما با قیمتی که تعیین شده نهایتاً دولت بتواند ۴ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری و باید از هم اکنون برای واردات گسترده برنامه‌ریزی کند.

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به قانون مجلس برای قیمت گذاری محصولات استراتژیک گفت: بر اساس قانونی که مجلس به تصویب رساند مسئولیت قیمت گذاری محصولات استراتژیک بر عهده شورای قیمت گذاری است و اینکه دیروز در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، قیمت گندم را اعلام کرده مورد قبول نیست و مجلس باید به این مسأله ورود کند.

این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه اگر قرار است دولت قیمت‌ها را ثابت نگه دارد یا افزایش تدریجی بدهد باید درباره تمام محصولات این مسأله صدق کند، افزود: در حال حاضر قیمت جوی دامی در بازار بالای ۶ هزار تومان است و معمولاً قیمت گندم ٢۵ درصد گران‌تر از نرخ جو است؛ اما هم اکنون گندم دو هزار تومان از جو ارزان‌تر است بنابراین اینکه گندم خوراک دام شود، دور از ذهن نیست.

حسینی با اشاره به نابسامانی‌ها به وجود آمده در بازار نهاده‌های دامی و گوشت مرغ گفت: تجربیات گذشته نشان می‌دهد که مسئولان هنگام تصمیم‌گیری، چندان آینده را مورد توجه قرار نمی‌دهند و اولویت آنان زمان حال است به همین جهت نیز با چالش‌های گسترده در حوزه تولید محصولات پروتئینی از جمله مرغ مواجه شدیم و به نظر می‌رسد دولت برای گندم نیز همین مسیر را پیش گرفته با این تفاوت که گندم محصولی استراتژیک بوده و تأمین امنیت غذایی کشور تا حدود زیادی به آن وابسته است.