به گزارش خبرنگار مهر، سعید نمکی صبح چهارشنبه در ستاد مدیریت و کنترل بیماری کرونا در استان البرز که در محل استانداری برگزار شد، اظهار کرد: واکسیناسیون یک میلیون دوز را آغاز کرده‌ایم و تا اوایل هفته آینده یک میلیون نفر را واکسینه می‌کنیم.

وی بیان کرد: در حال حاضر بیش از ۸۵ درصد واکسن‌های کرونای جهان در اختیار هفت کشور قرار دارد و برخی از کشورها حتی یک دوز واکسن نیز دریافت نکرده‌اند.

وزیر بهداشت تصریح کرد: بیش از ۱۶ میلیون دوز واکسن از سبد کواکس خریداری کردیم که به موقع به دست ما نرسید، از ۲ میلیون واکسن روسی نیز تنها ۴۰۰ هزار دوز را دریافت کردیم.

وی خاطرنشان کرد: بر این اساس دیگران باعث شدند تا در تزریق واکسن کرونا در کشور تأخیر ایجاد شود، البته این امر زمینه تولید داخلی واکسن را ایجاد کرد.

نمکی با بیان اینکه در حال حاضر یکی از سخت‌ترین دوران پاندمی کرونا را پشت سر می‌گذاریم، گفت: پیش از این گفته بودم که اگر مسافرت‌ها در ایام عید کنترل نشود دچار این موقعیت خواهیم شد.

وی اظهار کرد: همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد موج چهارم بیماری ایجاد شده است و امروز اکثر تخت‌های بیمارستان‌های کشور با بیماران کرونایی پر شده است.

وزیر بهداشت با بیان اینکه نباید از کاهش موقتی تعداد بستری‌ها خوشحال باشیم، گفت: قطعاً از هفته آینده با افزایش بستری‌شدگان کرونا در البرز مواجه خواهیم شد که به دلیل رفت و آمد و مراودات این استان‌ها با پایتخت و استان‌های شمالی کشور است.

وی بیان کرد: به طور قطع بیماری کرونا در استان البرز فروکش نکرده و تنها به صورت موقتی کم شده است و حتماً در روزهای آینده با خیزش دوباره این بیماری مواجه خواهیم شد.

نمکی با اشاره به تهدیدات ویروس جهش‌یافته کرونا خاطرنشان کرد: به محض شناسایی یک مورد ابتلاء به ویروس انگلیسی در قزوین جلسه‌ای برای مقابله با این ویروس با محوریت قزوین و البرز تشکیل شد.

وی با بیان اینکه شهدای مدافع سلامت بسیار مظلوم هستند، گفت: کادر درمان در مقابل کرونا ایستادگی کردند و جان خود در این راه از دست دادند.

وزیر بهداشت با بیان اینکه در زمان اوج مقابله با کرونا با انتشار خبر استیضاح بنده از پشت به وزارت بهداشت خنجر زدند، اظهار کرد: البته نماندگان مجلس جلوی این شیطنت‌ها را گرفتند و با این کار از کادر درمان حمایت کردند.

وی بیان کرد: در این شرایط باید اختلافات را کنار گذاشت و با انسجامی ملی به مبارزه با کرونا برویم.

نمکی با بیان اینکه با تلاش‌های صورت گرفته می‌خواهیم ۱۳ هزار تخت بیمارستانی به ظرفیت کشور اضافه کنیم، گفت: سعی داریم تمام طرح های نمیه‌تمام درمانی که دارای پیشرفت بالایی هستند را تا پایان دوات به اتمام برسانیم.