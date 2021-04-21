کهگیلویه وبویراحمد به نقطه پیک کرونا رسید

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی بانشی ظهر چهارشنبه در نشست ستاد کرونای استان، افزود: نشانه‌هایی از رسیدن استان به قله‌های پیک کرونا در استان وجود دارد.

بانشی با بیان اینکه رعایت پروتکل‌ها در استان سه درصد افزایش یافته است، تصریح کرد: میزان رعایت پروتکل‌ها در استان به ۷۹ درصد رسید.

وی ابراز داشت: تا زمانی که روند شیوع کرونا سیر کاهشی نگیرد، کار سختی پیش روی ما قرار دارد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تصریح کرد: در محور بستری‌ها، در هفته گذشته تعداد بستری‌ها نسبت به هفته قبل از آن ۴۷ درصد کاهش یافت.

بانشی با اشاره به دو هزار و ۱۴۶ بازدید در استان، گفت: یک سالن ورزشی و دو پاساژ جوش داده شد.