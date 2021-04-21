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۱ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۲:۴۲

معاون علوم پزشکی یاسوج خبر داد؛

کهگیلویه وبویراحمد به نقطه پیک کرونا رسید

کهگیلویه وبویراحمد به نقطه پیک کرونا رسید

یاسوج- معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: استان کهگیلویه وبویراحمد به نقطه پیک کرونا رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی بانشی ظهر چهارشنبه در نشست ستاد کرونای استان، افزود: نشانه‌هایی از رسیدن استان به قله‌های پیک کرونا در استان وجود دارد.

بانشی با بیان اینکه رعایت پروتکل‌ها در استان سه درصد افزایش یافته است، تصریح کرد: میزان رعایت پروتکل‌ها در استان به ۷۹ درصد رسید.

وی ابراز داشت: تا زمانی که روند شیوع کرونا سیر کاهشی نگیرد، کار سختی پیش روی ما قرار دارد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تصریح کرد: در محور بستری‌ها، در هفته گذشته تعداد بستری‌ها نسبت به هفته قبل از آن ۴۷ درصد کاهش یافت.

بانشی با اشاره به دو هزار و ۱۴۶ بازدید در استان، گفت: یک سالن ورزشی و دو پاساژ جوش داده شد.

کد مطلب 5194604

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