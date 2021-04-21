کهگیلویه وبویراحمد به نقطه پیک کرونا رسید

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی بانشی ظهر چهارشنبه در نشست ستاد کرونای استان، افزود: نشانههایی از رسیدن استان به قلههای پیک کرونا در استان وجود دارد.
بانشی با بیان اینکه رعایت پروتکلها در استان سه درصد افزایش یافته است، تصریح کرد: میزان رعایت پروتکلها در استان به ۷۹ درصد رسید.
وی ابراز داشت: تا زمانی که روند شیوع کرونا سیر کاهشی نگیرد، کار سختی پیش روی ما قرار دارد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تصریح کرد: در محور بستریها، در هفته گذشته تعداد بستریها نسبت به هفته قبل از آن ۴۷ درصد کاهش یافت.
بانشی با اشاره به دو هزار و ۱۴۶ بازدید در استان، گفت: یک سالن ورزشی و دو پاساژ جوش داده شد.
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