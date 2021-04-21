انتصابات جدید در معاونت برنامه ریزی شهرداری تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، طی احکام جداگانه ای از سوی حامد مظاهریان، سجاد احمدوند به سمت سرپرست مرکز نوسازی و تحول اداری، عباسعلی مدیح به سمت سرپرست اداره کل رفاه و امور ایثارگران، علی جعفری شهرستانی به سمت سرپرست دفترپایش برنامه، مدیریت پروژه و اطلاعات عملکرد شهرداری تهران منصوب شدند.

در این آیین تودیع و معارفه که با حضور محمدجواد حق شناس عضو و رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران همراه بود، حامد مظاهریان با اشاره به مدت زمان سپری شده از حضور خویش در شهرداری تهران گفت: افتخار آن را داشتم که در کنار افراد شایسته ای باشم و سعی کردم زمینه رشد آنها را فراهم کنم.

معاون برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا ابراز امیدواری کرد که از ادغام دو معاونت پیشین، معاونتی قوی تبلور خواهد یافت. البته زمانبر بودن و مشاهده برخی چالش ها در تحقق این مهم طبیعی خواهد بود.

وی تاکید کرد: چیزی که برای آیندگان به ارث خواهد رسید، معاونتی است که برنامه و توجه به سرمایه های انسانی سازمان سرلوحه اهداف آن خواهد بود.

در پایان این مراسم، مظاهریان ضمن تشکر از زحمات رضا جلالی مدیرکل سابق امور ایثارگران شهرداری تهران برای ایشان آرزوی موفقیت نمود. همچنین معاون برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا شهرداری تهران از تلاش های سید مرتضی میرپور و داور نظری اردبیلی تقدیر و ایشان را به سمت مشاور حوزه معاونت برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا شهرداری تهران منصوب کرد.