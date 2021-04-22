شیوع علائم کووید ۱۹ در بین کودکان آسیب پذیر

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ساینس دیلی، در طول یک دوره ۱۶ هفته‌ای در ابتدای شروع موج پاندمی کروناویروس، محققان حدود ۱۵۰۰ کودک مبتلا به مشکلات سیستم ایمنی را که نیاز به تزریق سالانه واکسن آنفلوانزا داشتند مورد بررسی قرار دادند.

کودکان یا والدین این بچه‌ها به طور هفتگی پرسشنامه‌ای را در مورد اطلاعات مربوط به هرگونه بروز علائم کووید ۱۹، نتایج آزمایش کرونا، و تأثیر پاندمی بر زندگی روزانه آنها تکمیل کردند.

نتایج نشان داد بروز علائم شایع بیماری کووید ۱۹ در بسیاری از کودکان شایع بود بطوریکه یک سوم شرکت کنندگان حداقل یک علامت را گزارش کردند. ۱۱۰ نفر از بیماران دارای علائم تحت آزمایش‌های ویروسی PCR قرار گرفتند اما هیچکدام تست شأن مثبت نبود.

دکتر «هانز دی گراف»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه ساوتهامپتون انگلستان، در این باره می‌گوید: «ما نمی‌توانیم در مورد شیوع کووید ۱۹ در بین کودکان حاضر در مطالعه مطمئن باشیم و فرض ما این است که بیماری در کودکان خفیف بوده و نیاز به بستری شدن در بیمارستان ندارد.»

محققان معتقدند برای این گروه از کودکان دارای مشکلات سیستم ایمنی، حفظ دستورالعمل‌های بهداشتی کافی است و آنها هم به اندازه کودکان سالم در معرض خطر ابتلاء به کووید ۱۹ هستند.