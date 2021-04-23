حمله باج افزاری ۵۰ میلیون دلاری به اپل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، باج افزارنویسان، شرکت تایوانی کوانتا را هدف حملات خود قرار داده‌اند که در زمینه تولید مک بوک و برخی تجهیزات سخت افزاری دیگر اپل فعال است.

اطلاعات سرقت شده مربوط به تولیدات فعلی و آتی شرکت اپل است. این اقدام توسط یک گروه هکری روس به نام رویل صورت گرفته که به سودینوکیبی نیز مشهور است و در تاریخ ۲۰ آوریل تصاویری از داده‌های سرقت شده خود را به اشتراک گذاشت.

این اقدام پس از آن رخ داد که شرکت تایوانی کوانتا از پرداخت باج ۵۰ میلیون دلاری به این گروه هکری خودداری کرد. این هکرها از خود اپل خواسته‌اند تا اول ماه می، باج درخواستی را پرداخت کند، در غیر این صورت روند انتشار اطلاعات خصوصی اپل ادامه می‌یابد.

کوانتا نفوذ هکری به سرورهای خود را تأیید کرده و افزوده که در حال بررسی موضوع با همکاری متخصصان امنیت سایبری است و این روند بر کسب و کار آن تأثیری نخواهد داشت. هکرهای گروه رویل قبلاً نیز حملاتی را به شرکت‌هایی مانند ای سر انجام داده بودند.

اطلاعات منتشر شده توسط این هکرها مربوط به بازطراحی رایانه آی مک، مک بوک ایر ام ۱ سال ۲۰۲۰ و برخی لپ تاپ‌های هنوز عرضه نشده این شرکت بوده است.