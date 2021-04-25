استراتژی الریان برای بازی با پرسپولیس مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال الریان قطر با قبول سه شکست در مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا برابر پرسپولیس ایران و الوحده امارات، از دور این مسابقات کنار رفت و دو بازی برگشت مقابل گوا و پرسپولیس برای نماینده قطر تشریفاتی شد.

روزنامه «الوطن» قطر با تشریح وضعیت تیم الریان در گروه پنجم لیگ قهرمانان اعلام کرد چون این تیم دیگر شانسی برای صعود ندارد، کادر فنی الریان به دو بازی با پرسپولیس و گوا هند به چشم بازی‌های آماده سازی قبل از دیدار با الدحیل در مرحله نیمه نهایی امیرکاپ قطر نگاه می‌کند و از بازیکنان جوان و نفراتی که کمتر فرصت بازی پیدا کرده اند، استفاده خواهد کرد.

این روزنامه نوشت: «این دو مسابقه فرصت خوبی برای تجهیز کادر فنی و آماده سازی تیم قبل از بازی با الدحیل در نیمه نهایی امیرکاپ است که الریان با هدف آشتی با هواداران و جبران نتایج لیگ قهرمانان آسیا در آن شرکت می‌کند.»

به گزارش خبرنگار مهر، الریان که شجاع خلیل زاده مدافع ایرانی را در اختیار دارد فردا دوشنبه به مصاف گوا می‌رود و بعد از آن با پرسپولیس بازی خواهد کرد.