به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، سفارت آمریکا در ترکیه اعلام کرد که مقر رسمی سفارت در آنکارا و کنسولگری‌های وابسته در شهرهای «ازمیر» و «استانبول» در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته جاری بسته می‌شوند.

بر اساس بیانیه صادره از سوی سفارت آمریکا در ترکیه، این اقدام احتیاطی در پی پیش‌بینی وقوع اعتراض‌ها و تظاهرات هایی علیه اظهارات «جو بایدن» درباره «نسل‌کشی ارامنه» از سوی امپراتوری عثمانی به انجام خواهد رسید.

در بیانیه سفارت آمریکا در این خصوص آمده است: چنین اقداماتی تدابیر پیشگیرانه پس از به رسمیت شناختن کشتار جمعی ارامنه توسط دولت عثمانی به شمار می‌رود.

رئیس جمهور آمریکا دیروز و همزمان با یکصد و ششمین سالگرد بزرگداشت قربانیان کشتار ارامنه در دوران امپراطوری عثمانی، از این واقعه به عنوان «نسل‌کُشی» یاد کرد.

جو بایدن در بیانیه خود در این خصوص اعلام کرد: هر سال در این روز، ما کسانی که در نسل کشی ارامنه در دوران عثمانی کشته شدند را یادآوری می‌کنیم تا بار دیگر بر تعهد خود برای جلوگیری از چنین رویدادی تاکید کنیم.

بایدن در ادامه بیانیه خود گفت که در ۲۴ آوریل سال ۱۹۱۵ میلادی، یک میلیون و ۵۰۰ هزار ارمنی توسط امپراطوری عثمانی «قتل عام» شدند.

مقامات آمریکایی و برخی مسئولان کاخ سفید پیش‌تر اعلام کرده بودند که رئیس جمهور آمریکا بنا دارد همانطور که در دوران رقابت‌های انتخاباتی وعده داده بود کشتار ارامنه را به عنوان «نسل کشی» به رسمیت بشناسد.

کاخ سفید دیروز در بیانیه‌ای کوتاه که پس از گفتگوی تلفنی رؤسای جمهور دو کشور آمریکا و ترکیه منتشر شد، اعلام کرد که جو بایدن عزم و اراده خود و کشورش برای داشتن روابط سازنده دوجانبه را به اطلاع همتای تُرکیه ای اش رسانده است.