تبادل استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران با یک دانشگاه اسپانیایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، این فراخوان با توجه به همکاری‌های گذشته این دانشگاه با دانشگاه Santiago de Compostela اسپانیا در پروژه‌های تبادل دانشجو و استاد برنامه اراسموس پلاس و پیرو قرارداد تبادل دانشجو و استاد میان این دو مجموعه اعلام شده است.

بر اساس این فراخوان امکان تدریس یک نفر از اساتید واجد شرایط دانشگاه به مدت یک هفته در این دانشگاه اسپانیایی با حمایت مالی اتحادیه اروپا فراهم شده است.

اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران برای ثبت‌نام لازم است مدارک مورد نیاز (تصویر پاسپورت، رزومه، قرارداد تبادل اساتید، گواهی اشتغال به کار، نامه پذیرش صادر شده توسط یکی از اساتید USC) را در سامانه آن دانشگاه بارگذاری کنند.

آخرین مهلت ثبت‌نام یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ است و پس از پایان مهلت، مدارک بررسی و فرد منتخب در تاریخ ۲۶ تا ۲۸ خرداد ماه اعلام خواهد شد.

متقاضیان برای دریافت نامه پذیرش می‌توانند از طریق لینک با اساتید مربوط به حوزه تخصصی خود در دانشگاه USC ارتباط برقرار کنند.

به دلیل پاندمی کرونا، امکان برگزاری کلاس به‌صورت مجازی بدون نیاز به سفر نیز میسر شده است.