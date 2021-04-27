به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیام‌های جداگانه‌ای به آقایان سیدحسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله لبنان و اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) از پیام‌های تسلیت آنان به‌مناسبت درگذشت سردار مجاهد سیدمحمد حجازی تشکر و برای مجاهدان حزب‌الله و حماس، و ملت فلسطین آرزوی توفیق و سلامتی کردند.

متن پیام‌های رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب مستطاب حجةالاسلام والمسلمین آقای سیّدحسن نصرالله برادر عزیز دامت‌برکاته

سلام علیکم؛

پیام تسلیت مهربانانه و برادرانه‌ی جناب‌عالی را به‌مناسبت درگذشت تأسفبار سردار مجاهد سیّدمحمّد حجازی رضوان‌الله‌علیه دریافت کردم و از ابراز محبت شما متشکرم. آن مرحوم عمری در حال جهاد فی سبیل الله گذرانید و در حال جهاد فی سبیل‌الله به لقاءالله پیوست، و این سرگذشت مبارک و غبطه‌انگیزی است. رحمت خدا بر او باد. خداوند جنابعالی را در کنف حمایت خود حفظ کند و برکات وجود شما را برای اسلام و مسلمین مستدام بدارد. حقیر همیشه دعاگوی شمایم و به همه‌ی برادران حزب‌الله سلام می‌رسانم.

والسلام علیکم و رحمةالله

سیّدعلی خامنه‌ای

۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ برابر با ۱۴ رمضان‌المبارک ۱۴۴۲

به گزارش مهر، متن پیام رهبر انقلاب خطاب به اسماعیل هنیّه نیز بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر مجاهد جناب آقای اسماعیل هنیّه دامت‌توفیقاته

سلام علیکم؛

از پیام محبت‌آمیز جنابعالی به‌مناسبت درگذشت سردار مجاهد سیّدمحمّد حجازی رحمةالله‌علیه متشکرم. آن مرحوم با جهاد زندگی کرد و در حال جهاد به لقاءالله پیوست. ما همواره در قضیه فلسطین با برادران مجاهد فلسطینی همدل و همراهیم و خود را در یک سنگر میدانیم و از خداوند قادر حکیم نصرت ملت فلسطین را مسألت می‌کنیم. خداوند شما را در این راه پر اجر و پر افتخار کمک فرماید. به برادران در حماس سلام می‌رسانم.

والسلام علیکم و رحمةالله

سیّدعلی خامنه‌ای

۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ برابر با ۱۴ رمضان‌المبارک ۱۴۴۲