به گزارش خبرنگار مهر، حجت جباری ظهر جمعه در بازدید منطقه حفاظتشده گدار شهرستان نقده و کانال انتقال آب سد کانیسیب به دریاچه ارومیه اظهار کرد:در اجرای مصوبات کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه و با همکاری شرکت آب منطقهای استان، رهاسازی آب از سد کانیسیب به سمت دریاچه ارومیه طی روزهای اخیر آغاز شده و این روند به صورت مستمر ادامه دارد.
وی با اشاره به قرار گرفتن کانال انتقال آب در محدوده منطقه حفاظتشده گدار و ممنوعیت هرگونه برداشت آب در این محدوده افزود: همراهی و همکاری جوامع محلی نقش تعیینکنندهای در صیانت از جریان رهاسازی و تداوم روند احیای دریاچه ارومیه دارد و میتواند به بازگشت شرایط پایدار اکولوژیک در این زیستبوم ارزشمند کمک کند.
جباری با تاکید بر ضرورت نظارت میدانی مستمر بر مسیر انتقال آب عنوان کرد: یگان حفاظت محیطزیست استان با هماهنگی سایر دستگاههای مسئول، پایش مستمر این منطقه را در دستور کار دارد.
رهاسازی آب ذخیرهشده سد کانیسیب این شهرستان با دبی ۱۰ مترمکعب بر ثانیه به سمت دریاچه ارومیه از ۲۱ بهمن آغاز شده است.
سد مخزنی کانیسیب از نوع خاکی با هسته رسی، دارای ۵۸ متر ارتفاع و ۸۴۸ متر طول تاج (بههمراه دایک) است و با ظرفیت مخزن ۲۲۱ میلیون مترمکعب در شهرستان پیرانشهر احداث شده است.
عملیات اجرایی این طرح شامل سد، تونل انتقال و کانال آب در سال ۱۳۹۴ آغاز و این پروژه بزرگ محیطزیستی در سال ۱۴۰۱ به بهرهبرداری رسید.
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