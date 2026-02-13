افزایش ضریب دروس تخصصی در آزمون دکتری سال ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان سنجش آموزش کشور، احسان جمالی در حاشیه بازدید از روند برگزاری آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصی سال ۱۴۰۵ در حوزه امتحانی دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران با بیان اینکه در این دوره، مهم‌ترین تغییر نسبت به سال‌های گذشته حذف درس استعداد تحصیلی و افزایش ضریب دروس تخصصی به ۵ بوده است اعلام کرد: آزمون دکتری بر اساس قانون سنجش و پذیرش در دوره‌های تحصیلات تکمیلی مصوب مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود و ساختار آن شامل دو بخش زبان خارجی با ضریب ۱ و دروس تخصصی مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد با ضریب ۵ است.

وی دلیل افزایش ضریب دروس تخصصی را درخواست دانشگاه‌ها برای تأثیرگذاری بیشتر دانش تخصصی در نتیجه نهایی آزمون دکتری عنوان کرد.

جمالی افزود: نتایج اولیه آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصی سال ۱۴۰۵ در دهه سوم اسفند ماه سال ۱۴۰۴ منتشر و اسامی چند برابر ظرفیت برای مصاحبه و سایر مراحل در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵ به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش‌عالی اعلام خواهد شد.

وی اظهار کرد: انجام مراحل مصاحبه تخصصی و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی متقاضیان آزمون دکتری نیمه متمرکز توسط دانشگاه‌ها تا پایان تیرماه انجام خواهد شد و نتایج نهایی آزمون دکتری در اواسط مردادماه سال ۱۴۰۵ اعلام می‌شود.

به گفته معاون فنی و آماری سازمان سنجش آموزش کشور پیش بینی می‌شود ظرفیت پذیرش، حدود ۱۵ هزار نفر در دانشگاه‌های زیر نظر وزارت علوم و نزدیک به ۱۳ هزار نفر در دانشگاه آزاد اسلامی باشد که مجموع ظرفیت پیش‌بینی‌شده را به حدود ۲۸ هزار نفر می‌رساند.

جمالی خاطر نشان کرد: متقاضیان گروه علوم انسانی با بیش از ۱۱۴ هزار نفر بیشترین ثبت نام کنندگان در آزمون دکتری امسال بودند همچنین بیش از ۲۵ هزار نفر نیز در گروه های فنی و مهندسی و ۱۱ هزار نفر در گروه علوم پایه ثبت نام کرده اند.