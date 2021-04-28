هیچ فرزند روستایی نباید از آموزش محروم شود/ رفع فقر دغدغه ماست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، جلسه تصویری استانداران و مدیران کل امور روستایی و شوراهای استانداری های سراسر کشور با معاون اول رئیس جمهور عصر امروز (چهارشنبه) برگزار شد.

اسحاق جهانگیری در این جلسه با تبریک میلاد با سعادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی (ع) اظهار امیدواری کرد: طاعات و عبادات مردم کشور مورد قبول خدا باشد و در ایامی که به شب های نورانی قدر نزدیک می شویم از این فرصت استفاده کرده و دعا کنیم که گرفتاری های مردم جهان نظیر کرونا از جامعه بشری دور شود.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به سالروز تأسیس شوراهای شهر و روستا اظهار داشت: تأسیس این شوراها گام بسیار مهمی بود که در قانون اساسی کشور به آن پرداخته شده بود و هدف از تأسیس این شوراها این بوده که بخش وسیعی از اداره شهر و روستاها به خود مردم واگذار شود.

جهانگیری با یادآوری اینکه روستاها حدود ۲۸ درصد یعنی یک سوم جمعیت کشور را شامل می شوند، گفت: باید همواره مسایل روستاییان و عشایر برای دولت و مسئولین نظام از جایگاه ویژه ای برخوردار باشد و در جهت حل این مسایل گام برداریم.

معاون اول رئیس جمهور یکی از رسالت های انقلاب اسلامی که در سخنان امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری همواره مورد تأکید قرار گرفته است را استقرار عدالت عنوان کرد و افزود: یکی از جنبه های عدالت،عدالت منطقه ای است که بر اساس آن مردم روستاها نباید احساس کنند که از امتیازاتی که در شهرها وجود دارد، محروم هستند و در حق آنها تبعیض می شود.

جهانگیری ادامه داد: بخشی از دلایل مهاجرت روستاییان و عشایر به حاشیه شهرها ناشی از احساس تبعیض و عدم دسترسی آنها به امکانات است و فکر می کنند که اگر در حاشیه شهر ساکن شوند می توانند به وضعیت بهتری برسند.

معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه در هیچ مبحث نظری، اقتصادی و اجرایی نباید به اهمیت روستاها بی توجه باشیم، خاطرنشان کرد: یکی از محورهای مهم توسعه، جایگاه توسعه روستایی است. به اعتبار فرهنگ و تمدن ایرانی – اسلامی، روستاها همواره به دوام و قوام جامعه کمک کرده است و سرچشمه اکثر خوبی ها و نیکی ها از روستاییان و عشایر آغاز می شود. قناعت، صبر، مروت و فتوت از شاخص های مهم انسانی است که قطعاً اولین گروه هایی که این شاخص ها را دارند، روستاییان و عشایر هستند.

جهانگیری گفت: به لحاظ ساختار اقتصادی و اجتماعی نیز وقتی به روستاها نگاه می کنیم و وقتی که صحبت از خودکفایی، استقلال و تولید مطرح می شود، کانونی که می تواند همه این ویژگی ها را در خود داشته باشد، روستاها هستند که هم برای مصرف خودشان و هم برای مصرف مردم اقصی نقاط کشور اقدام به تولید می کنند.

معاون اول رئیس جمهور اضافه کرد: یکی از افتخارات کشور در جنگ اقتصادی، تأمین امنیت غذایی مردم است و این در حالی است که با وجود فشارهای آمریکا برای آسیب به امنیت غذایی کشور، روستاها نقش مهم و تعیین کننده در تأمین محصولات غذایی کشور داشته اند.

جهانگیری خاطرنشان کرد: وقتی برای روستاها برنامه ریزی می کنیم باید به این نقطه برسیم که آیا توانسته ایم روستاها را تا حدی توانمند کنیم که در حوادثی نظیر سیل، زلزله و یا کرونا تاب آوری داشته باشند؟ و آیا توانسته ایم آموزش و خدمات بهداشتی و درمانی را به اندازه کافی در روستاها گسترش دهیم؟

معاون اول رئیس جمهور در ادامه به مسایل مرتبط با کرونا و ضرورت های رعایت دستورالعمل های بهداشتی پرداخت و گفت: انتظار داریم همانطور که در شهرها پروتکل های بهداشتی به طور جدی مورد توجه است، دهیاران یکی از اولویت های اصلی خود را به موضوع سلامت روستاییان و دستورالعمل های بهداشتی اختصاص دهند.

جهانگیری در ادامه با اشاره به مسأله خشکسالی در سال جاری اظهار داشت: در سال ۹۸ یکی از دغدغه های موجود سیل و بارندگی در ۲۵ استان بود به گونه ای که به بیش از ۱۰۰ هزار خانه شهری و روستایی آسیب وارد شد و دولت با جدیت، برنامه بازسازی این واحدها را به اتمام رساند. در سال جاری تا این لحظه میزان بارندگی نسبت به سال گذشته و نسبت به متوسط بلندمدت به شدت کاهش یافته و اثرات آن در زندگی اقتصادی و کشاورزی روستاییان قابل لمس خواهد بود.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه در ابتدای سال جاری در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به دلیل شرایط خشکسالی هزار تومان به قیمت خرید تضمینی هر کیلو گندم از کشاورزان اضافه شد تصریح کرد: دولت قیمت خرید تضمینی گندم که چهار هزار تومان بود را به پنج هزار تومان افزایش داد، البته شاید تصور شود که هزار تومان عدد بزرگی نیست اما وقتی این عدد در هشت میلیون تن گندم ضرب شود، معادل هشت هزار میلیارد تومان خواهد شد که دولت به کشاورزان پرداخت می کند.

جهانگیری با تأکید بر اینکه کشاورزان باید احساس کنند که این پول نتیجه دسترنج خودشان است، گفت: در ابتدای دولت تدبیر و امید قیمت خرید تضمینی گندم از کشاورزان هر کیلو ۴۰۰ تومان بود و این باعث شده بود که انگیزه کشت گندم پایین باشد و در نتیجه دولت مجبور شد در سال ۹۲ در حدود شش میلیون تن گندم وارد کند.

معاون اول رئیس جمهور افزود: امروز در تولید گندم به خودکفایی رسیده ایم و میزانی که در یکی دو سال اخیر واردات گندم انجام شد به دلیل اطمینان از بالا بودن ذخایر استراتژیک در جنگ اقتصادی بود.

جهانگیری با بیان اینکه امسال میزان خرید هشت میلیون تن گندم از کشاورزان توسط دولت معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود، خاطرنشان کرد: دولت این میزان گندم را از کشاورزان خریداری می کند و آن را جمع آوری کرده به کارخانه های آرد می برد سپس آرد موجود را به شهرهای مختلف و به نانوایی ها به ازای هر کیلو ۶۰۰ تومان تحویل می دهد تا نان با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد.

جهانگیری با تأکید بر اینکه موضوع کشاورزی پایدار، کشت گلخانه ای و آبیاری مدرن از موضوعاتی است که در دستور کار دولت قرار داشته است، اظهار داشت: دولت در توسعه آبیاری مدرن معادل ۸۵ درصد هزینه ها را به صورت بلاعوض پرداخت می کند و کشاورزان فقط باید ۱۵ درصد از هزینه ها را متقبل شوند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به طرح آبیاری و زیرکشت بردن ۵۵۰ هزار هکتار اراضی استان خوزستان و ایلام گفت: دولت یک و نیم میلیارد دلار برای این موضوع اختصاص داد تا شکل کانال کشی اراضی تسطیح شود که در نتیجه این اقدام، زمین هایی که تا آن زمان یک میلیون تن برداشت محصول داشتند، پس از این اقدامات میزان برداشت همان زمان به چهار و نیم تن رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور اضافه کرد: در استان سیستان و بلوچستان نیز اعتباری بالغ بر ۸۵۰ میلیون دلار برای آبیاری ۴۶ هزار هکتار از اراضی دشت سیستان اختصاص یافت که همه این نتایج و دستاوردها ناشی از اقتصاد مقاومتی بود که مقام معظم رهبری آن را ترسیم کردند.

جهانگیری توجه به عدالت آموزشی را از دیگر اولویت های دولت برشمرد و گفت: هیچ فرزند روستایی نباید از آموزش محروم باشد. وقتی در جلسه هیات دولت گزارشی ارائه شد که در برخی روستاها کودکانی هستند که به سن آموزش می رسند اما به مدرسه نمی روند، تصمیم گرفته شد که وزارت آموزش و پرورش اینگونه کودکان را شناسایی و از طریق ارتباط با والدین آنها، مشکلات و موانع را برای آنها مرتفع کند.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه به موضوع برطرف کردن فقر به عنوان یکی از دغدغه های جدی جمهوری اسلامی ایران اشاره و خاطرنشان کرد: ما به عنوان مسئولین کشور باید رنج ببریم و آرامش نداشته باشیم از اینکه جمعی از مردم در روستاها و حاشیه شهرها با فقر و وضعیت دشوار معیشتی روبرو هستند که متأسفانه جمعیت قابل توجهی را شامل می شوند.

جهانگیری در ادامه به موضوع سهام عدالت روستاییان نیز اشاره و تصریح کرد: روستاییان باید بتوانند از سود سهام عدالت خود استفاده کنند. در اسفند ماه سال گذشته و فروردین ماه برای هر فرد دارای سهام عدالت ۲۰۰ هزار تومان واریز شد و برای افرادی که تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی بودند این رقم ۴۰۰ هزار تومان بود.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: سهام عدالت می تواند به عنوان پشتوانه زندگی مطرح باشد چرا که در یک خانوار پنج نفره تحت پوشش کمیته امداد ارزش سهام عدالت هر یک از افراد ۱۵ میلیون تومان است و این سهام در حقیقت سهام بهترین کارخانه های کشور است که معمولاً به دلیل اتکا بر منابع طبیعی، همواره سودده خواهند بود. حتما یکی از گام های بزرگ در زمینه سهام عدالت، آزادسازی سهام بود تا اگر کسی به پول آن نیاز دارد بتواند سهام خود را بفروشد.

جهانگیری با تأکید بر اهمیت مدیریت صحیح در روستاها خاطر نشان کرد: پیش از پیروزی انقلاب، مدیریت در روستاها از طریق کدخدا بود اما پس از انقلاب اسلامی ساز و کارها تغییر کرد.

معاون اول رئیس جمهور افزود: پیشبرد امور در روستاها نیازمند مدیریت دقیق است و در همین راستا در سال ۸۲ قانون شوراها که در قانون اساسی وجود داشت محقق و اجرایی شد که از اقدامات خوب دولت آقای خاتمی بود.

جهانگیری با تأکید بر اینکه مردم شهرها و روستاها باید احساس کنند که امور مربوط به خودشان توسط شوراهای منتخب شان پیگیری و اجرا می شود گفت: باید به مرور اختیارات بیشتری به شوراهای شهرها و روستاها واگذار کنیم که در این راستا طرح جامع یکپارچه مدیریت شهری جزو اقدامات مهمی است که در دستور کار دولت قرار دارد.

جهانگیری ادامه داد: طرح درآمد پایدار شهرداری ها نیز در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی فرستاده شده که امیدوارم هر چه زودتر شاهد تصویب آن باشیم تا از محل درآمدهای شهرداری بسیاری از مشکلات مردم حل و فصل شود.

معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه دهیاران در روستاها مسئولیت اداره روستاها را برعهده دارند و همه دستگاه ها باید دهیاران را به رسمیت بشناسند تصریح کرد: دهیاران باید جایگاه مهمی برای خود قایل باشند چرا که روستاها کانون مهم تولید هستند و دهیاران نباید مسئولیت خود را کوچک بشمارند.

جهانگیری یکی از زمینه های اصلی فساد را دست اندازی به زمین های منابع طبیعی و اراضی کشاورزی دانست و از دهیاران خواست با جدیت نسبت به حراست از اراضی کشاورزی تلاش کنند.

معاون اول رئیس جمهور از مسئولین برگزاری انتخابات شوراهای شهرها و روستاها نیز خواست اجازه ندهند عده ای با برخوردهای سیاسی بتوانند داوطلبان را از میدان رقابت حذف کنند چرا که در این صورت قدرت انتخاب و انگیزه مردم در انتخابات کاهش پیدا می کند. مردم باید بتوانند به هر کس که دلشان می خواهد برای حضور در شوراهای شهر و روستا رأی دهند.

جهانگیری در ادامه سخنان خود با تأکید بر اینکه دولت تدبیر و امید تلاش کرده است در حد توان خود مسایل روستاها را پیگیری کند گفت: در نخستین اقدام دفتر رسیدگی به امور روستاها که زیرمجموعه حوزه معاون اول رئیس جمهور بود به یک معاونت ارتقا پیدا کرد و در کنار این اقدام شورای عالی توسعه روستا و عشایر نیز تشکیل شد.

جهانگیری به برخی آمارها و ارقام در توسعه روستاها اشاره و خاطرنشان کرد: ۹۹ و نیم درصد جمعیت روستاییان کشور از نعمت برق برخوردار هستند که در این دولت هر هفته به ۲۵ روستا برق رسانی شده است. ۸۰ درصد روستاها از آب آشامیدنی سالم برخوردارند و در هر هفته از این دولت به ۳۰ روستا آب رسانی شده است. ۹۴ درصد روستاهای کشور اینترنت دارند و در هر هفته از دوره دولت تدبیر و امید به ۱۰۰ روستا اینترنت داده شده است. گازرسانی به ۹۰ درصد از روستاها در قالب هر هفته ۴۷ روستا به انجام رسیده و ۹۶ درصد از روستاها از خانه بهداشت و ۹۰ درصد از فضای آموزشی مقاوم برخوردار شده اند.

معاون اول رئیس جمهور افزود: ۹۵ درصد از روستاهای دارای راه آسفالت شده مناسب هستند و ۴۵ درصد از روستاها از مسکن مقاوم در برابر حوادث برخوردارند که این آمارها نشان می دهد دولتی که به طرح های بزرگ پتروشیمی و فازهای پارس جنوبی توجه داشته از رسیدگی به توسعه روستاها غفلت نکرده است.

محمد امید معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور نیز در این جلسه با بیان اینکه دولت در عرصه خدمت‌رسانی به روستاها کارهای بزرگی انجام داده است گفت: بیش از ۸۰درصد اعتبارات اعطایی به دهیاری ها در این دولت انجام شده است.

وی همچنین به ارائه گزارشی از خدمات انجام شده در روستاها در دوره دولت تدبیر و امید پرداخت و گفت: بر اساس آمارها ۹۲ درصد زیرساخت روستاهای بالای ۲۰ خانوار تکمیل شده و روستاها در سایر شاخص ها نیز از وضعیت خوبی برخوردارند.

در این جلسه تعدادی از استانداران شامل استانداران اردبیل، خوزستان، گلستان، کرمان و خراسان جنوبی نیز گزارشی از وضعیت روستاهای خود ارائه کردند و به بیان توضیحاتی در خصوص ارتقاء وضعیت اشتغال روستایی، مقاوم سازی واحدهای مسکونی، گردشگری و بوم گردی و گاز رسانی پرداختند.