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۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۱:۱۱

رئیس سازمان صمت استان یزد:

۱۴۰۰ تن شکر ویژه تنظیم بازار ماه رمضان در استان یزدتوزیع شد

۱۴۰۰ تن شکر ویژه تنظیم بازار ماه رمضان در استان یزدتوزیع شد

یزد- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد از توزیع هزار و ۴۰۰ تن شکر ویژه تنظیم بازار ماه مبارک رمضان در استان یزد خبر داد.

محمدرضا علمدار یزدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در اجرای طرح ویژه تنظیم بازار ایام ماه مبارک رمضان، علاوه بر ۴۰۰ تن سهمیه شکر ماه مبارک رمضان، هزار تن سهمیه جدید شکر برای توزیع در سطح استان اختصاص داده شد.

علمدار یزدی بیان کرد: این شکرها در بسته‌های ۹۰۰ گرمی با قیمت مصوب دولتی ۷,۸۰۰ تومان برای مصرف کننده دراستان عرضه خواهد شد.

وی با بیان اینکه هیچ گونه کمبودی بابت اقلام ضروری در ایام ماه مبارک رمضان نداریم، افزود: تمهیدات لازم از سوی کارگروه تنظیم بازار استان در خصوص تامین کالاهای اساسی اندیشیده شده و روند توزیع اقلام تنظیم بازار تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 5201681

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