به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو سلامت، برنامه «عشق کتاب» روزهای یکشنبه ساعت ۱۶:۳۰ پخش می شود که این هفته به معرفی کتاب «پیاده‌روی؛ و سکوت، در زمانه‌ هیاهو» نوشته ارلینگ کاگه می پردازد.

برنامه «عشق کتاب» به تهیه کنندگی سارا شریفی برای دوستداران کتاب روانه آنتن رادیو سلامت می شود و با هدف معرفی کتاب های حوزه روانشناسی و گپ و گفت با نویسندگان، مترجمان و اهل کتاب و قلم با هدف ترویج کتابخوانی پخش می شود.

در این برنامه یزدان سعدی نقاش و گرافیست حضور دارد که با او گپ و گفت صورت می گیرد. آثار وی غالبا در ابعاد کوچک و با کلاژ روزنامه انجام می شود و از اساطیر و شخصیت های کهن بهره می برد. او تاکنون نمایشگاه های زیادی برگزار کرده است.

حامدرضا مهتدی مجری کارشناس برنامه است.

در معرفی کتاب «پیاده‌روی؛ و سکوت، در زمانه‌ هیاهو» آمده است: این کتاب جلد ششم از مجموعه «خرد و حکمت زندگی» است. این اثر هم مانند دیگر آثار این مجموعه به روایت‌های زندگی و بیان پرسش‌های مهم در باب زندگی و دعوت به تفکر می‌پردازد. ارلینگ کاگه در کتاب «پیاده‌روی؛ و سکوت، در زمانه‌ هیاهو» از عناصر مهمی نوشته است که به انسان‌ها کمک می‌کند تا درباره مفاهیم مختلف زندگی تفکر و تامل کنند، عمیق شوند و به درک تازه‌ای برسند. او انسان‌ها را به سکوت دعوت می‌کند. همان چیزی که جای خالی‌اش در زندگی پر از سر و صدای امروزی به شدت به چشم می‌خورد. مجموعه «خرد و حکمت زندگی» آثاری را ارائه می‌کند که هدفشان آوردن فلسفه و اندیشه به درون زندگی روزمره انسان‌های امروزی است البته فلسفه‌ای که باعث تفکر و تعمق در مسائل حتی ساده‌ زندگی شود.»