کری: آمریکا در حال بررسی اعمال تحریم ها علیه چین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، «جان کری» نماینده ویژه دولت بایدن در امور تغییرات آب و هوایی گفت: دولت در حال ارزیابی تحریم هایی به علت استفاده چین از نیروی کار اجباری در تولید پنل های خورشیدی و سایر قطعات در انرژی های تجدید پذیر است.

کری در کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان به تسلط چین بر تولیدات پنل های خورشیدی، باتری ها و سایر فناوری های انرژی سبز و در مورد این که خرید این محصولات می تواند خریداران را در نقض حقوق بشر در این کشور درگیر کند، پرداخت.

این درحالیست که وزارت خارجه چین ماه گذشته این اتهامات را دروغ و اطلاعات نادرست ساخته شده توسط نیروهای ضد چین خواند.

دموکرات ها به دنبال آن هستند تا هر چه زودتر تولیدات خورشیدی و بادی ایالات متحده افزایش و از طرف دیگر مصرف زغال سنگ و نفت در کشور کاهش یابد.

در همین مورد مایکل مک کانل نماینده جمهوریخواه تگزاس به کری گفت: شما چطور می توانید به ما اطمینان بخشید که نیروی کار اجباری به کار گرفته در چین هرگز بخشی از راه حل های آب و هوایی در ایالات متحده نخواهد بود.

کری در پاسخ مک کانل گفت: نگرانی مطرح شده شما کاملاً درست است زیرا این یک مشکل است پنل های خورشیدی به اعتقاد ما در برخی موارد با کار اجباری تولید می شوند.