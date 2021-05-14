برنامه «دولت قرآن» در حافظیه پایان یافت

مصطفی مشفقیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص دولت قرآن بیان کرد: آخرین جلسه دولت قرآن با حضور جمعی از قرآن پژوهان شیراز برگزار شد.

وی اضافه کرد: از جمله ویژگی‌هایی که در دولت قرآن شاهد تحقق آن بودیم حضور جوانان در این عرصه در راستای افزایش آگاهی در حوزه قرآن پژوهی بوده که این مهم نیز بخشی از سند تحول فرهنگی است که باید در جامعه اجرایی شود.

معاون فرهنگی نهاد نمایندگی ولی فقیه در استان فارس تصریح کرد: دولت قرآن با حضور جمعی از قرآن پژوهان استان فارس در ١٠ شب در جوار آرامگاه حافظ شیرازی و با حضور جمعی از جوانان و پژوهشگران قرآنی فارس برگزار شد.

به گفته وی، براساس برنامه ریزی های صورت گرفته مقرر شده دولت قرآن در سایر ماه‌های سال نیز برگزار شده و منحصر به ماه مبارک رمضان نخواهد بود.