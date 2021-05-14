تیراندازی مردان مسلح در ایالت رودآیلند آمریکا/۹ تن زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، در یک حادثه تیراندازی که گفته می‌شود بزرگترین حادثه تیراندازی در تاریخ شهر «پراویدنس» مرکز ایالت رودآیلند است، دستکم ۹ تن زخمی شدند که حال سه تن از آنان وخیم است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که این تیراندازی از یک خودروی در حال حرکت و در محله‌ای واقع در بخش جنوب شرقی شهر پراویدنس صورت گرفته است.

رئیس پلیس شهر پراویدنس به خبرنگاران گفت که این تیراندازی حوالی ساعت ۷ بعدازظهر به وقت محلی در بخش واشنگتن پارک شهر پراویدنس اتفاق افتاد. به گفته پلیس، این تیراندازی بخشی از یک نزاع کنونی میان دو گروه شناخته شده در این شهر بودند.

تیراندازی ابتدا از سوی افرادی سوار بر یک خودرو انجام شد و با تیراندازی متقابل از سوی افراد محلی و از داخل منازل ادامه یافت. دهها گلوله در این تبادل آتش شلیک شد.

شرکت کنندگان در این درگیری مسلحانه مردان جوانی در حدود سن ۱۹ تا ۲۵ ساله بودند. هنوز جزئیات بیشتری در مورد هویت عاملان این تیراندازی منتشر نشده است.