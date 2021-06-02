محل حریق پالایشگاه تهران مسکونی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، شاهین فتحی، شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص وقوع حریق در پالایشگاه تهران اظهار داشت: این حریق از ساعت ۱۹ آغاز شده بود و به محض اطلاع به عوامل امدادی امدادگران هلال‌احمر شعب ری، تهران و ورامین به همراه تیم واکنش سریع استان تهران در حالت آماده باش قرار گرفتند.

وی با اشاره به اعزام ۲ تیم ارزیاب به محل حادثه عنوان داشت: خوشبختانه محل حادثه مسکونی نبوده است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان تهران عنوان داشت: تمهیدات لازم با تشکیل ستاد فرعی فرماندهی و هماهنگی عملیات اضطراری در شهرری اندیشیده شده که در صورت تداوم حریق و اطفا نشدن آن تا فردا اقدامات صورت گیرد.