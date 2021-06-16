محمد کارت با «آوانتاژ» به شبکه مستند می آید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه مستند، فیلم «آوانتاژ» در شبکه مستند تولید شده و روایتی از زندگی تعدادی کارتن‌خواب رو به بهبود است که مسیر تلاش برای بهتر زندگی کردن را طی می‌کنند، آنها همه برخواسته از گور هستند.

«آوانتاژ» فیلم مستند روایتگر شرایط گذشته و حال تعدادی کارتن خواب تغییر وضعیت داده است که یک تیم فوتبال تشکیل داده اند و برای اثبات تیم خود باید در مسابقه با تیم پیشکسوتان استقلال تهران برنده بازی شوند.

این کارگردان پیش از این فیلم‌های مستندی چون «جایی که آدمها درخت می‌شوند»، «خونمردگی»، «بختک» و «معلق» را ساخته است.

مستند «آوانتاژ» تا کنون عناوینی چون برنده تندیس‌های بهترین کارگردانی فیلم‌های بلند، بهترین موسیقی و بهترین صدا و نامزدی بهترین تدوین دهمین جشنواره سینماحقیقت، نامزدی بهترین فیلم هنروتجربه، نامزدی سیمرغ بلورین بهترین فیلم و بهترین کارگردانی سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر را از آن خود کرده است.

از دیگر عوامل اصلی این فیلم می‌توان به فیلمبردار: جواد رزاقی‌زاده، صدابردار: مهدی‌ کارت، تدوین: اسماعیل علیزاده، صداگذار: آرش قاسمی، آهنگساز: صبا ندایی، اتالوناژ: حمیدرضا فطوره‌چیان و سیندخت رحیمیان، دستیاران کارگردان: امین مختاری و مهرداد خانی، عکاس: سجاد عسکری، تهیه‌کننده: محمد کارت و آبان عسکری اشاره کرد.