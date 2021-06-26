احتمال شیوع مجدد کرونا در استان ایلام وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، الیاس فتاحی ظهر شنبه در نشست ستاد کرونا در استان ایلام اظهار کرد: از همه مردم عزیز به خاطر حضور در انتخابات ۲۸ خرداد و رعایت پروتکل‌های بهداشتی از سوی آنها صمیمانه تقدیر و تشکر می‌کنم.

وی گفت: از همه عوامل اجرایی، نظارت و بازرسی و ناظرین بهداشتی و همه افرادی که در بحث رعایت پروتکل‌های بهداشتی کمک کردند، تشکر ویژه داریم.

فتاحی با اشاره به اینکه در یک هفته‌ی جاری نسبت به هفته ماقبل آن، در کرونا روند افزایشی در استان شکل گرفته است، افزود: در بعضی استان‌های جنوبی کشور، وضعیت نگران کننده است و احتمال شیوع مجدد در استان وجود دارد.

معاون استاندار ایلام بیان کرد: شهرستان مهران در وضعیت قرمز قرار گرفته، ستادهای مقابله با کرونا در شهرستان‌ها به صورت ویژه و تمام وقت از نقاط مختلف شهرستان‌ها بازرسی داشته باشند و نتایج را به صورت روزانه و در آخر وقت به ستاد استانی ارسال کنند.

فتاحی اضافه کرد: امیدواریم با تلاش ستاد کرونای شهرستان بتوانیم مهران را از وضعیت قرمز خارج کنیم.

معاون استاندار ایلام بیان کرد: در برگزاری آزمون سراسری باید قبل از شروع آزمون هماهنگی لازم با معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی به عمل بیاید و مسئولان برگزاری آزمون نیز تمامی پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند.

وی گفت: همراهی اصناف در بحث کرونا قابل تقدیر و تحسین است.