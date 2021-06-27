امحاء بیش از ۳۷۰ کیلو گرم فراورده گوشتی غیر بهداشتی در سرپل ذهاب

حمید کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در روزهای اخیر ۲ لاشه گوسفند به دلیل وجود انگل سارکوسیست در کشتارگاه دام شهرستان سرپل ذهاب با حضور کارشناسان دامپزشکی و با همکاری شهرداری سرپل ذهاب ضبط و به صورت کاملاً بهداشتی امحاء شد.

وی افزود: در سه ماه گذشته کارشناسان اداره دامپزشکی با همکاری شبکه بهداشت و درمان، نیروی انتظامی و شهرداری شهرستان سرپل ذهاب بیش از ۳۷۰ کیلو گرم گوشت و فرآورده‌های خام دامی غیر بهداشتی را ضبط و به طریق کاملاً بهداشتی امحاء کردند.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان سرپل ذهاب تصریح کرد: در در سه ماه گذشته تعداد چهار رأس گوسفند و ۶۱۹ کیلوگرم آلایش غیر بهداشتی در کشتارگاه توسط ناظر بهداشتی به دلیل بیماری ضبط و به طریق کاملاً بهداشتی امحاء شده است.

کریمی خاطر نشان کرد: از مردم تقاضا می‌شود گوشت مصرفی خود را از مراکز مجاز تحت نظارت دامپزشکی تهیه و از خرید گوشت دام‌های کشتار خیابانی و غیرمجاز خودداری کنند و موارد تخلف را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۱۲ و یا سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۰۰۰۱۵۱۲ در میان بگذارند.