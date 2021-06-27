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۶ تیر ۱۴۰۰، ۹:۰۰

رئیس اداره دامپزشکی سرپل ذهاب خبر داد؛

امحاء بیش از ۳۷۰ کیلو گرم فراورده گوشتی غیر بهداشتی در سرپل ذهاب

امحاء بیش از ۳۷۰ کیلو گرم فراورده گوشتی غیر بهداشتی در سرپل ذهاب

کرمانشاه- رئیس اداره دامپزشکی شهرستان سرپل ذهاب از امحاء بیش از ۳۷۰ کیلو گرم فراورده گوشتی غیر بهداشتی در سرپل ذهاب خبر داد.

حمید کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در روزهای اخیر ۲ لاشه گوسفند به دلیل وجود انگل سارکوسیست در کشتارگاه دام شهرستان سرپل ذهاب با حضور کارشناسان دامپزشکی و با همکاری شهرداری سرپل ذهاب ضبط و به صورت کاملاً بهداشتی امحاء شد.

وی افزود: در سه ماه گذشته کارشناسان اداره دامپزشکی با همکاری شبکه بهداشت و درمان، نیروی انتظامی و شهرداری شهرستان سرپل ذهاب بیش از ۳۷۰ کیلو گرم گوشت و فرآورده‌های خام دامی غیر بهداشتی را ضبط و به طریق کاملاً بهداشتی امحاء کردند.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان سرپل ذهاب تصریح کرد: در در سه ماه گذشته تعداد چهار رأس گوسفند و ۶۱۹ کیلوگرم آلایش غیر بهداشتی در کشتارگاه توسط ناظر بهداشتی به دلیل بیماری ضبط و به طریق کاملاً بهداشتی امحاء شده است.

کریمی خاطر نشان کرد: از مردم تقاضا می‌شود گوشت مصرفی خود را از مراکز مجاز تحت نظارت دامپزشکی تهیه و از خرید گوشت دام‌های کشتار خیابانی و غیرمجاز خودداری کنند و موارد تخلف را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۱۲ و یا سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۰۰۰۱۵۱۲ در میان بگذارند.

کد مطلب 5244760

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