به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، اعتراض امارات به محاسبه تولید مبنا در توافق ماه آوریل ۲۰۲۰ در نشست کمیته وزارتی کشورهای عضو و غیرعضو اوپک (JMMC) سبب نیمه‌تمام ماندن نشست این کمیته و همچنین تأخیر در برگزاری هجدهمین نشست اوپک و متحدانش موسوم به ائتلاف اوپک پلاس شده است. اما تولید مبنا چیست که امارات به آن معترض شده است؟ پیش از پاسخ به این پرسش باید گفت که این نخستین باری نیست که امارات به این موضوع خرده گرفته و پیش‌تر نیز در کنار قزاقستان نسبت به این مهم انتقاد کرده است.

تولید مبنا چیست؟

وزیران نفت و انرژی تولیدکنندگان عضو و غیر عضو اوپک در دهمین نشست فوق‌العاده خود در ۱۲ آوریل ۲۰۲۰ (۲۴ فروردین‌ماه ۱۳۹۹) متعهد شدند تولید نفت خود را در سه مرحله کاهش دهند که برای این کاهش، تولید مبنا برای ۲۰ کشور حاضر در این توافق در نظر گرفته شد. تولید مبنا ۱۸ کشور حاضر در این توافق بر مبنای تولید اکتبر ۲۰۱۸ و برای روسیه و عربستان ۱۱ میلیون تعیین شد؛ این رقم در حالی انتخاب شد که تولید عربستان در ماه اکتبر ۲۰۱۸ برابر با ۱۰ میلیون و ۶۳۳ هزار بشکه در روز و تولید نفت خام روسیه در اکتبر ۲۰۱۸ برابر با ۱۰ میلیون و ۶۴۳ هزار بشکه بوده است. پیش‌تر در گزارشی به‌عنوان «عددهای دردساز» در این باره نوشتم.

حال امارات طبق آنچه منابع آگاه اعلام کردند خواستار این است تا تولید مبنا این کشور در توافق کاهش تولید که ۳ میلیون و ۱۶۸ هزار بشکه بر مبنای ماه اکتبر ۲۰۱۸ تعیین شده بود به ۳ میلیون و ۷۰۰ تا ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه برسد. آیا امارات موفق می‌شود به این خواسته خود برسد و سایرین را متقاعد کند یا کوتاه خواهد آمد؟ آیا جدول توافق کاهش تولید که پایان آن طبق توافق اولیه آوریل ۲۰۲۲ تعیین شد دستخوش تغییر خواهد شد؟ آیا قزاقستان هم خواستار تغییر تولید مبنا خود شده است؟ گمانه‌زنی‌ها همچنان ادامه داد.

توافق ۲۳ کشور عضو اوپک پلاس در نشست آوریل ۲۰۲۰ اینگونه بوده است که در مرحله نخست کاهش تولید روزانه ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز برای ماه مه و ژوئن ۲۰۲۰ در دستور کار قرار گرفت، در مرحله دوم برنامه‌ریزی شد عرضه نفت خام به مدت ۶ ماه از یکم ژوئیه تا ۳۱ دسامبر سال ۲۰۲۰ روزانه ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه کاهش یابد و در مرحله سوم نیز تصمیم گرفته شد در بازه زمانی یکم ژانویه ۲۰۲۱ تا ۳۰ آوریل ۲۰۲۲ به‌مدت ۱۶ ماه روزانه ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه تولید نفت خام اوپک کاهش یابد.

هجدهمین نشست اوپک و متحدانش موسوم به ائتلاف اوپک پلاس طبق آنچه دیروز (پنجشنبه، دهم تیرماه) اعلام شده بود قرار است عصر امروز (جمعه، ۱۱ تیرماه) برگزار شود.