دیدار حجت الاسلام رئیسی با آیت الله مکارم شیرازی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر رئیس جمهور منتخب، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور منتخب که امروز برای دیدار با مراجع تقلید راهی شهر مقدس قم شده است، در ادامه برنامه‌های خود با حضور در مدرسه عالی امام کاظم (ع) با آیت الله مکارم شیرازی دیدار کرد.

آیت‌الله مکارم شیرازی امروز در این دیدار ضمن اشاره به نارضایتی اقشار مختلف مردم از وضع معیشتشان تاکید کرد: باید ریشه وضع موجود مورد توجه قرار بگیرد و اصلاح شود.

این مرجع تقلید خاطرنشان کرد: اینکه تصور کنیم که امکان ندارد، این وضع را سامان داد، اشتباه است.

آیت الله رئیسی در این دیدار به ارائه گزارشی از برنامه‌های پیش بینی شده برای اداره هرچه بهتر کشور پرداخت.