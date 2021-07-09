گفتگوی تلفنی «نفتالی بنت» و «بوریس جانسون» پیرامون همکاری دوجانبه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه جروزالم پست، «نفتالی بنت» نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز جمعه برای نخستین بار از زمان به قدرت رسیدن خود با «بوریس جانسون» نخست وزیر انگلیس تلفنی گفتگو کرد.

در این گفتگوی تلفنی، جانسون تشکیل کابینه جدید در رژیم صهیونیستی را به بنت تبریک گفت.

دو طرف همچنین پیرامون روابط جدید و همکاری در حوزه‌های امنیتی، تجاری، فناوری و همچنین مبارزه با پاندمی کرونا از طریق تبادل اطلاعات سودمند گفتگو کردند.

جانسون در خصوص روابط دوجانبه لندن- تل آویو، بر اهمیت همکاری با نخست وزیر اسرائیل در مسیر مبارزه با تغییرات آب و هوای تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد که بنت در کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل در ماه نوامبر که به میزبانی انگلیس برگزار می‌شود، شرکت کند.

جانسون همچنین از بنت برای سفر به انگلیس دعوت کرد.