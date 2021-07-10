ارائه خدمات عکاسی خبری ویژه همایش ها و رویدادها

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، چگونه میتوانید اخبار خود را ملکه ذهن کاربران کنید؟ متنهای خبری از یاد میروند ولی شما میتوانید فقط با ثبت عکس از رویدادهایی که برگزار میکنید، اخبار خود را در ذهن کاربران ماندگار کنید. همهی ما روزانه در اینترنت یا تلویزیون اخبار زیادی را میشنویم یا میخوانیم ولی تنها فیلم و عکسهای این خبرها هستند که در ذهن ما باقی میمانند؛ به همین دلیل است که خدمات عکاسی خبری را میتوان یکی از تأثیرگذارترین سرویسها در رشته عکاسی در نظر گرفت.
متأسفانه در دوران کرونا بسیاری از سازمانها موفق نشدند که رویدادها و برنامههای کاری مهم خود را بهصورت حضوری و واقعی برگزار کنند؛ در نتیجه برخی از این ارگانهای دچار ضررهای زیادی نیز شدند. البته با شروع واکسیناسیون کرونا و بهبود روند این بیماری در کشور، میتوان امید داشت که در چند ماه آینده این همایش و رویدادها برگزار شوند.
برای برگزاری این رویدادهای مهم باید به مسائل مهمی توجه کرد که یکی از آنها عکاسی و فیلمبرداری از اتفاقات مهم است. البته هماهنگی تمامی این موارد میتواند برای تیم برگزارکننده کمی سخت باشد ولی تیم "کادرو" با خدماتی که ارائه میدهد، نیاز برگزارکنندهها را بابت این مشکل رفع کرده است.
خدمات عکاسی در همایش؛ کنفرانسهای حرفهایتر نسبت به گذشته برگزار کنید
احتمالاً بهعنوان یک میزبان همایش، برنامههای مختلفی را برای این رویداد هماهنگ کردید و زمان زیادی برای برگزاری یک اتفاق عالی گذاشتید. باید توجه داشته باشید که این رویداد تنها یکبار اتفاق میافتد و باید از تمامی اتفاقات مهمی که در همایش شما اجرا میشوند عکس و فیلمهای مناسبی تهیه کنید.
عکاسی از همایش میتواند مخاطبان زیادی را جذب رویدادهای شما بکند. اگر همایشی که برگزار میکنید جذاب و سرگرمکننده باشد، در آینده افرادی بیشتری تمایل خواهند داشت که در فعالیتهای همایشی شما شرکت داشته باشند. البته تا زمانی که اتفاقات مهم و جالب رویدادی که برگزار میکنید را به ثبت نرسانید قطعاً هیچ فرد دیگری بهجز کسانی که در همایش حضور داشتند از فعالیتی که داشتید با خبر نخواهند شد.
شما میتوانید با مراجعه به صفحه عکاسی خبری و استفاده از خدمات "کادرو" در این زمینه، رویدادهای مهم یا کنفرانسهایی که برای کاربران برگزار میکنید را به کل دنیا نمایش دهید.
عکاسی حرفهای در حوزه نشست خبری؛ کنفرانسهای مطبوعاتی خود را به کاربران بیشتری نمایش دهید
نشستهای خبری را شاید بتوان مهمترین نوع اخبار رسانهای در نظر گرفت؛ بسیاری از خبرنگاران در نشستهای خبری سوالات خود را در رابطه با فعالیتهای سیاسی، نمایشی، ورزشی و یا دیگر موارد پرسیده و تمامی آنها نیز بایستی به ثبت برسند.
عکاسانی که از این رویدادها عکسبرداری میکنند چشمهای تیزبینی داشته و از تمامی اتفاقات مهم و حتی حرکات جالب یک فرد در نشستهای خبری، تصاویر مهمی را تهیه میکنند. اگر بهتازگی مدیریت برگزاری یکی از این رویدادها را برعهده گرفتید، باید بدانید که صرف بودجه و هزینه مناسب در مراسمهای خبری بسیار مهم است. این نشستها میتوانند بسیاری از سوالات مهم کاربران را در رابطه با فعالیتهای شما پاسخ دهد.
توجه داشته باشید که نشستهای خبری بهغیراز ثبت عکس، نیازمند به فیلمبرداریهای حرفهای نیز دارند و شخص فیلمبردار بایستی دقایق زیادی را از رویداد شما فیلم تهیه کند؛ در نتیجه مهارت در زمینه ثبت اتفاقات مهم در نشستهای خبری حرف اول را میزند.
شما میتوانید با مراجعه به صفحه عکاسی حرفه ای، از خدمات عکاسی خبری مجموعه "کادرو" در نشستهای خود با قیمتی مقرون به صرفه بهره ببرید. "کادرو" بهترین فیلمبردارها و عکاسهای حرفهای شهر شما را برای ثبت اتفاقات مهم خبری اعزام خواهد کرد.
عکاسی خبری در سمینارها؛ با ثبت تصاویر حرفهای، سخنرانیهای تأثیرگذارتری خلق کنید
عموماً در سمینارها به دلیل اینکه تمامی تمرکز رویداد از لحاظ نور بر روی صحنه و سخنران است، عکاسها با مشکلاتی مانند کمبود نور یا تاریکی مواجه میشوند. مهارت یک عکاس حرفهای در زمینه ثبت فیلم و عکسهای مهم در سمینارها حرف اول را میزند و نمیتوانید از هر عکاسی در این رویدادها استفاده کنید.
همچنین در بسیاری از مواقع لحظات مهمی ایجاد میشوند که هوشیار بودن عکاس برای ثبت این لحظات بسیار مهم است. سخنرانهایی که در این رویدادها انجام میشود شامل بسیاری از نکات مهم بوده که یک عکاس حرفهای میداند از کدام صحبتها فیلمبرداری کرده یا از کدام صحنهها عکس بگیرد.
شما میتوانید برای سمینار بعدی خود از عکاسهای با تجربه "کادرو" استفاده کنید. کافیست تا یکبار عکسبرداری رویدادهای مهم خود را به این مجموعه بسپارید تا در آینده جز مشتریان وفادار کادرو شوید.
با کادرو، لحظات مهم رویدادهای خود را حرفهایتر به ثبت برسانید
برگزاری همایش، نشستهای خبری و سمینارها نیازمند به یک عکاس خبره و هوشیار است. برخی از افراد فکر میکنند که عکاسی از این مراسمها کار آسانی بوده و میتوان توسط هر فردی این تصاویر را ایجاد کرد؛ ولی کافیست تا یکبار این کار را توسط یک فرد بیتجربه انجام دهند تا عکسهای افتضاحی که گرفته شده را مشاهده کنند.
مجموعه "کادرو" با هدف خلق عکسهای بسیار با کیفیت و خاطرهانگیز ایجاد شده تا لحظات زندگی مهم کاربران را در موقعیتهای مختلف مانند برگزاری همایش، عکاسی پروفایل، بارداری و دیگر مواقع به ثبت برساند.
این مجموعه سعی داشته تا بهترین سرویسها را با قیمتی مقرونبهصرفه ارائه کند، در نتیجه تمامی تعرفههای "کادرو" بهصورت ساعتی محاسبه میشوند. رویداد شما هرچه قدر که زمان ببرد، عکاسهای این مجموعه هزینه زمان خود را دریافت کرده و عکسهای بیشماری را به ثبت میرسانند.
شما همینالان میتوانید با مراجعه به آدرس www.kadro.co از خدمات عکاسی و فیلمبرداری کادرو بهرهمند شوید.
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