به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به نشست با مجمع نمایندگان استان گیلان و موضوعات مطرح شده در این نشست، اظهار کرد: در این نشست به موضوعاتی همانند خشکسالی، کمبود منابع آب کشاورزی، کاهش تولید برق و قطعی‌ها بحث و گفتگو شد.

وی به افزایش شدید دما و مصرف برق در نیمه نخست تیر ماه امسال اشاره کرد و گفت: فعالیت رمز ارزها یکی از مؤلفه‌های ازدیاد مابه‌التفاوت میزان مصرف و تولید شد.

استاندار گیلان با اشاره به اینکه فاصله موجود میان تولید و مصرف، خاموشی‌ها در مناطق مختلف کشور از جمله گیلان را به دنبال داشت، افزود: برای بررسی و هماهنگی مدیریت این موضوع، جلسات مختلفی از جمله نشست امروز با نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شده است.

وی بر لزوم بهره‌مندی از ظرفیت مشارکت مردم در جهت مصرف بهینه و صرفه‌جویی برق اشاره و اضافه کرد: برای کاهش آسیب‌ها، شرکت‌های توزیع و برق منطقه‌ای استان موظف هستند تا بر اساس جدول زمانبندی اعلامی، خاموشی‌ها را اعمال کنند.

زارع ادامه داد: تعطیلی برخی از صنایعی که طی سال‌های گذشته در شهریورماه برای تعمیرات و به‌روزرسانی، فعالیتی نمی‌کردند؛ در جهت بهبود وضعیت کنونی مصرف برق در نیمه دوم تیرماه انجام می‌شود.

وی به پیش‌بینی های صورت گرفته مبنی بر پرباری مصرف طی دو تا سه هفته آینده اشاره و ابراز امیدواری کرد که با آسیب‌ها و خاموشی کمتر، از این شرایط عبور کنیم.

استاندار گیلان همراهی مردم فهیم و صرفه‌جویی در مصرف برق را در راستای کاهش خاموشی بخش‌های خانگی و صنایع بسیار اثرگذار دانست و گفت: مردم به پیام‌های اعلامی کارشناسان برق و انرژی از طریق صدا و سیمای مرکز گیلان و رسانه‌ها، توجه و با آنان همکاری کنند.