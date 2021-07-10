جلوگیری از سرقت هزار متر مکعب آب زیرزمینی در رباط کریم

رحیم علیشپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای صیانت از منابع آبی تعداد ۱۰۰ حلقه چاه غیر مجاز طبق دستور قضائی توسط شرکت آب منطقه‌ای مسدود و تعدادی ادوات حفاری غیرمجاز توقیف شده است.

دادستان عمومی و انقلاب رباط کریم با بیان اینکه نتیجه این اقدام جلوگیری از برداشت بیش از هزار متر مکعب از منابع آب زیرزمینی در رباط کریم است، افزود: حفر کنندگان چاه‌های غیر مجاز مطمئن باشند به هر نحو مقتضی به چاه‌های آنان دسترسی و اقدام قانونی به عمل خواهد آمد.

وی افزود: کاهش بارندگی‌ها و ضرورت صرفه‌جویی در مصرف آب به ویژه در استان تهران بیش از پیش اهمیت یافته است.