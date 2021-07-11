به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، مهدی صادقی نیارکی میزان اشتغال صنعتی ایجاد شده طی ۲ ماه اخیر را بیش از ۱۷ هزار نفر عنوان کرد و اظهار داشت: روند صدور جوازهای تأسیس نیز در مقایسه با سال گذشته با رشد ۲۷ درصدی به ۶۴۰۰ فقره رسیده و این موضوع از افزایش رغبت مردم به سرمایه گذاری در بخش صنعت حکایت دارد.

معاون امور صنایع وزیر صمت در ادامه از رشد ۸ درصدی تولید ناخالص داخلی صنعت در سال ۹۹ خبر داد و گفت: بر اساس گزارش بانک مرکزی روند تولید ناخالص داخلی در صنعت در چهار فصل مثبت بوده است به طوری که در فصل بهار رشد تولید ناخالص داخلی صنعت معادل ۱.۸، در فصل تابستان ۱۱.۹ پاییز ۱۰ و در زمستان ۸.۴ درصد بوده است.

وی خاطر نشان‌کرد: این رشد در شرایطی محقق شده که دو تهدید بزرگ تحریم و کرونا همچنان بر صنعت سایه افکنده بود و صنعتگران با تحمل مشکلات بسیاری توانستند جهش تولید را رقم بزنند.

معاون امور صنایع وزیر صمت با اشاره به جهش تولید ۲۳ محصول از بین ۲۸ محصول منتخب صنعتی تصریح کرد: در ۲ ماه ابتدای سال جاری روند تولید صنایع راهبردی نظیر خودرو و لوازم خانگی با رشد مناسبی رو به رو بوده است.

صادقی نیارکی تصریح کرد: میزان تولید کامیون، کامیونت و کشنده در صدر روند افزایشی محصولات منتخب قرار داشته و بیش از ۴۵.۵ درصد رشد داشته و میزان تولید خودرو سواری نیز حدود ۹ درصد افزایش یافته است.

وی در خصوص صنعت لوازم خانگی نیز بیان کرد: تولید ماشین لباسشویی با رشد بالغ بر ۴۰ درصد به بیش از ۱۷۹ هزار دستگاه و تولید یخچال با رشد ۳۰ درصدی به بیش از ۲۵۶ هزار دستگاه رسیده است. همچنین تولید تلویزیون با رشد ۲۵ درصدی به حدود ۱۵۰ هزار دستگاه رسیده است.