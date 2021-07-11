آغاز خرید تضمینی گندم مازاد بر نیاز کشاورزان

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بروجن گفت: ۱۱ هزار هکتار از مزارع آبی و دیم شهرستان بروجن به کشت گندم اختصاص یافته و پیشبینی میشود بیش از ۷ هزار تُن گندم از کشاورزان خریداری شود.
شهریار بابادی افزود: هم اکنون خرید گندم با قیمت تضمینی ۵ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم در حال انجام است.
وی گفت: علاوه بر پرداخت ۲۴ ساعته هزینه گندمهای خریداری شده، کشاورزان و عاملان فروش از طرحهای تشویقی دریافت بذر و کود رایگان هم بهرهمند خواهند شد.
خرید تضمینی گندم تا پایان فصل برداشت در شهرستان بروجن ادامه خواهد داشت.
نظر شما