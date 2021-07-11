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۲۰ تیر ۱۴۰۰، ۱۰:۲۶

مدیرجهاد کشاورزی بروجن خبر داد؛

آغاز خرید تضمینی گندم مازاد بر نیاز کشاورزان

آغاز خرید تضمینی گندم مازاد بر نیاز کشاورزان

شهرکرد- مدیرجهاد کشاورزی شهرستان بروجن گفت: خرید تضمینی گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در شهرستان بروجن آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بروجن گفت: ۱۱ هزار هکتار از مزارع آبی و دیم شهرستان بروجن به کشت گندم اختصاص یافته و پیش‌بینی می‌شود بیش از ۷ هزار تُن گندم از کشاورزان خریداری شود.

شهریار بابادی افزود: هم اکنون خرید گندم با قیمت تضمینی ۵ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم در حال انجام است.

وی گفت: علاوه بر پرداخت ۲۴ ساعته هزینه گندم‌های خریداری شده، کشاورزان و عاملان فروش از طرح‌های تشویقی دریافت بذر و کود رایگان هم بهره‌مند خواهند شد.

خرید تضمینی گندم تا پایان فصل برداشت در شهرستان بروجن ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 5255177

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