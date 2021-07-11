فاجعه ملی در صنعت دام و دامداری در حال رخ دادن است

به گزارش خبرنگار مهر، الهیار ولی زاده صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه فاجعه ملی در صنعت دام و دامپروری در حال رخ دادن است، اظهار داشت: مازندران جزو دامداران برتر کشور است و مشکلات تأمین علوفه، شرایط را سخت کرده است.

وی با بیان اینکه دامداران سنتی دیگر قادر به ادامه کار و تولید نیستند، گفت: دامداران عشایری و روستایی که از علوفه‌های مراتع استفاده می‌کردند در حال حاضر تحت فشار قرار دارند زیرا مراتع خشک شده است.

وی با عنوان اینکه از دولت جدید درخواست داریم تا نسبت به حل مشکلات دامداران اقدام کنند، گفت: در حال حاضر خوراک ذخیره در حال مصرف شدن است و این پیامدهای جدی در پی خواهد داشت.

ولی زاده گفت: ما حاضر نیستیم شیر دامداران به هفت هزار تومان یا سه هزار تومان برسد بلکه تقاضا داریم تعادلی ایجاد شود تا مردم و تولیدکننده متضرر نشود.

رئیس اتحادیه صنعت دام مازندران یادآور شد: قیمت شیر و علوفه منطقی و حساب شده نیست و باید راهکارهایی برای حمایت از تولیدکنندگان و دامداران اتخاذ شود.

وی با بیان اینکه به عنوان یک دامدار احساس خطر می‌کنم، گفت: به عنوان یک دامدار اعتقاد دارم که تولیدکننده به مشکل برخورد و قصد دارم بخشی از دام مولد را به کشتار ببرم.

ولی زاده یادآور شد: برای صادرات باید دامداران و تولیدکننده را موظف کنند تا نسبت به واردات نهاده‌ها اقدام کنند نه آنکه نهاده‌ها توسط دلالان و واسطه‌ها وارد شود.

رئیس اتحادیه صنعت دامداران تصریح کرد: در حال حاضر گوشت به کیلویی ۲۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد درحالی ۱۰۰ هزار تومان به دست دامداران نمی‌رسد.