تنها ۵۰ درصد گیلانی ها پروتکل های بهداشتی را رعایت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، انوش دهنادی مقدم شامگاه یکشنبه در گفتگو با بخش خبر شبکه باران با اشاره به آخرین وضعیت کرونا در استان، اظهار کرد: در حال حاضر ۳۸۷ بیمار کرونایی در بیمارستانهای گیلان بستری هستند.
وی با بیان اینکه طی شبانه روز گذشته ۱۰۹ بیمار جدید نیاز بستری در بیمارستانها شناسایی و بستری شدند، افزود: ۵۵ بیمار بد حال در بخش مراقبتهای ویژه بستری هستند.
معاون درمانی علوم پزشکی گیلان در ادامه با اشاره به دلایل افزایش بیماران کرونایی در استان، گفت: عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی از سوی شهروندان و اصناف از مهمترین دلایل است که سبب شناسایی هشت مورد کرونا دلتا در استان گیلان شده است.
وی با بیان اینکه قدرت سرایت کرونا دلتا ۶۰ درصد بیشتر از انواع قبلی آن است، اضافه کرد: متأسفانه کشندگی داخل بیمارستانی این نوع از کرونا دو برابر بوده و شیوع این نوع از ویروس در هر منطقهای آن را به نوع قالب در همه گیری تبدیل کرده است.
دهنادی مقدم در ادامه ضمن هشدار با شهروندان گیلانی در خصوص جدی گرفتن کرونا نوع جدید و لزوم رعایت پروتکلهای بهداشتی و استفاده از ماسک، گفت: رعایت دقیق همه شیوه نامههای بهداشتی در حال حاضر تنها راهکار مقابله با کرونا است.
وی با اشاره به عوارض ناشی از ابتلاء به کرونا حتی بعد از بهبودی کامل، ادامه داد: خستگی، از دست دادن حس بویایی و عدم توانایی استفاده از قوای جسمانی از مهمترین عوارض ناشی از ابتلاء به کرونا است لذا شهروندان باید پروتکلها را با دقت رعایت کنند.
معاون درمان علوم پزشکی گیلان در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر پنج شهر استان در وضعیت قرمز و شش شهر در وضعیت نارنجی قرار دارند، افزود: متأسفانه بررسیها نشان میدهند تنها حدود ۵۰ درصد شهروندان از ماسک استفاده کرده و پروتکلهای بهداشتی میکنند.
وی عدم شرکت در مهمانیها، حضور در تفرجگاهها، سواحل دریا، مکانهای شلوغ فاقد تهویه و رعایت فاصله اجتماعی حداقل دو متر و ضد عفونی کردن دستها را از مهمترین مواردی عنوان کرد که باید همچنان از سوی شهروندان رعایت شود.
دهنادی مقدم ادامه داد: در حال حاضر افزایش مسافرتها و حضور مسافران به یک تهدید برای گیلان تبدیل شده است و از هموطنان میخواهیم سفر به این استان را به یک زمان دیگر موکول کنند.
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