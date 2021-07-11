به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کابینه رژیم صهیونیستی روز یکشنبه اعلام کرد که این رژیم اشغالگر ۱۸۰ میلیون دلار درآمد مالیاتی را که طی سال گذشته به نیابت از تشکیلات خودگردان فلسطین جمع آوری کرده است، به این تشکیلات پرداخت نمی‌کند.

گفته می‌شود که این رقم حدود ۷ درصد از مجموع درآمد مالیاتی تشکیلات خودگردان فلسطین است که به عنوان حقوق و دستمزد به شبه نظامیان و خانواده‌های آنان پرداخت می‌شود.

در واقع رژیم صهیونیستی مطابق با یک قانون خودسرانه و یکجانبه، هرساله مبلغ پرداختی تشکیلات خودگردان فلسطین به شبه نظامیان و خانواده‌هایشان را طبق فرمول موردنظر خود محاسبه کرده و سپس به نیابت از سوی تشکیلات خودگردان فلسطین، رقم بدست آمده را از میزان مالیات‌های جمع آوری شده کسر می‌کند!