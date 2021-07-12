رویکرد ایجابی دانشگاه بوعلی سینا در مسئله عفاف و حجاب

یعقوب محمدی فر در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با ریشه شناسی مقوله حجاب متوجه می‌شویم که در زمان‌های مختلف این مقوله شدت و ضعف داشته است به گونه‌ای که پیش از انقلاب متفاوت بوده است و پس از انقلاب به صورت یک الزام به اجرا درآمد.

وی با اشاره به مساله جهانی شدن و ارتباطات گسترده‌تر با نقاط مختلف دنیا، ادامه داد: با دهکده ی کوچکی که در دنیا تشکیل شده است، افراد به راحتی می‌توانند مقایسه کنند و اگر ما بخواهیم جامعه خودمان را با دیگر جوامع مقایسه کنیم قطعاً جامعه‌ای با حجاب و پوشش خاص خود هستیم اما اگر بخواهیم از منظر علمای خودمان به این مساله نگاه کنیم شاید خیلی اوضاع مطلوبی نباشد.

رئیس دانشگاه بوعلی سینا ادامه داد: اما در کلان موضوع وضعیت حجاب دانشجویان ما مناسب است و علی رغم هجمه‌هایی که علیه این موضوع می‌شود من فکر می‌کنم باید با دید مثبت این مساله را ارزیابی کرد.

محمدی فر با بیان این نکته که مساله حجاب را نباید ساده ارزیابی کرد و مسأله‌ی پیچیده‌ای است، گفت: ما نباید فراموش کنیم که جامعه ایران را فقط یک مذهب تشکیل نمی‌دهند و نباید از کسانی که مرام و دین متفاوتی دارند توقع داشت که مانند کسانی که در این دین هستند رفتار کنند، این بخشی است که ما اصلاً به آن توجهی نکرده‌ایم.

وی ادامه: الان هم در اواسط تابستان قرار داریم و هوا بسیار گرم است و گرمای هوا و شرایط زیستی و طبیعی را نیز باید در نظر گرفت، اگر همه این موارد را در کنار هم قرار دهیم به نظر بنده جامعه به قانون حجاب احترام می‌گذارد.

رئیس دانشگاه بوعلی سینا با تاکید بر این نکته که حجاب را نباید به نوع پوشش محدود کرد و حجاب یک نوع سبک زندگی است، اظهار کرد: بدون تعارف می‌گویم که در خیلی از موارد می‌بینیم که پسران و دختران ما آموزش مناسبی ندیده‌اند و حجاب نیز فقط مختص دختران و بانوان نیست، حجاب خاص جامعه است، حجاب همان حیا است و به نظر من جدا کردن حیا از حجاب، ظلم به مساله حجاب است.

وی با بیان اینکه رویکرد دانشگاه بوعلی سینا در سطح این مکان آموزشی و فرهنگی بیشتر جهت گیری ایجابی بوده است، ادامه داد: در خصوص برنامه‌های دانشگاه بوعلی سینا برای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب می‌توان به مواردی از قبیل برگزاری کارگاه‌های سبک زندگی، دعوت از کارشناسان و صاحب نظران حوزه حجاب جهت سخنرانی و پاسخ به شبهات، برگزاری جلسات سبک زندگی دانشجویی ایرانی اسلامی، جلسات دیدار با همسران مکرم شهدای مدافع حرم، ترویج فرهنگ ایثار، مسابقات کتابخوانی و حمایت از تشکل‌ها اشاره کرد.

محمدی فر همچنین گفت: نگاه برخی از دوستان این است که افراد را حذف کنیم اما رویکرد ما باید رویکرد ایجابی و جذبی باشد و کمیته عفاف و حجاب دانشگاه نیز بر این اساس فعالیت کرده و حتی رویکرد کمیته انضباطی دانشگاه نیز به همین شکل بوده است.

وی ضمن بیان اینکه دانشگاه بوعلی مجری قانون است و قانون گذار نیست، ادامه داد: ما تابعی هستیم از سیاست‌های وزارتخانه و بدون تعارف اختیاری در خصوص رعایت یا عدم رعایت قانون نداریم و فقط قانون را اعمال می‌کنیم، تنها در محدوده‌ی قوانین می‌توانیم حداقل‌ها و حداکثرها را مشخص نمائیم.

رئیس دانشگاه بوعلی سینا با اشاره به اینکه بن مایه‌های فکری و ذهنی بسیاری از افراد پیش از دانشگاه شکل می‌گیرد و دانشگاه فرصت و توان محدودی برای تغییر این افراد دارد، تشریح کرد: البته من نمی گویم که دانشگاه تأثیر پذیر و منفعل است اما باید به این نکته توجه کرد که ما با افرادی مواجهیم که شخصیتشان شکل گرفته است و میزان تأثیر گذاری دانشگاه به اندازه مراحل قبلی رشد آنها نیست.