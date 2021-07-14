حجت الله تنهایی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت قرمز کرونا در شهرضا، اظهار داشت: در روزهای اخیر شمار مراجعان به مرکز بهداشتی روزانه به ۷۰ نفر رسیده که به تبع آن افزایش بستری‌ها موجب تغییر رنگ‌بندی کرونا در شهرضا شد اما رسماً هنوز از استان اعلام نشده است.

وی با توجه به افزایش مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی، افزود: تقریباً تست تمامی مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی کووید ۱۹، مثبت است که این افراد باید رهگیری تماس شوند چراکه تست بیش از ۶۰ درصد افرادی هم که با آنها در ارتباط بوده‌اند مثبت می‌شود.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرضا بیان کرد: به دلیل جهش یکباره بیماران بستری و سرعت انتشار گونه جدید ویروس کرونا که تمامی سنین به خصوص جوانان را درگیر می‌کند با یک وضعیت هشدار جدی در شهرستان رو به رو هستیم.

وی تصریح کرد: به دلیل قرارگیری در وضعیت قرمز تمامی فعالیت‌های ورزشی جمعی، تفریحی، فرهنگی، آموزشی، مذهبی، اجتماعی و اداری که در سطع وسیع در شهرستان قابل اجرا بود را اکنون دیگر نمی‌توان اجرا کرد.

تنهایی با اشاره به مکان‌های پرخطر، گفت: جشن‌های عقد و عروسی در این وضعیت از مراسم پرخطر است و با تعطیلی تالارها اگر به باغ و خانه مراسم منتقل شود افراد حاضر در آن جمع قطعاً آسیب جدی خواهند دید.

وی بیان داشت: حضور دست فروشان در اطراف امامزاده شاهرضا و همچنین قهوه فروشی‌ها و گیم نت‌ها به دلیل تجمع جوانان بسیار پر خطر خواهند بود.

رعایت پروتکل‌ها توسط مشاغل و مردم مراجعه کننده بسیار کم رنگ شده

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرضا گفت: رعایت پروتکل‌ها توسط مشاغل و مردم مراجعه کننده بسیار کم رنگ شده که با این روند ما شرایط خوبی را در شهرستان نخواهیم داشت.

وی با اشاره به واکسیناسیون کرونا در شهرضا، عنوان کرد: بیش از ۱۶ هزار نفر در شهرضا علیه بیماری کرونا واکسینه شدند، به شرط تأمین واکسن مورد نیاز این ظرفیت در شهرضا وجود دارد که روزانه بیش از هزار نفر در مرکز تجمعی واکسیناسیون سروستان واکسینه شوند.

تنهایی گفت: وضعیت فعلی شهرضا یک آتش پنهان زیر خاکستر است که در روزهای آینده باعث شعله ور شدن بیماری خواهد شد اما ما نیازمند همکاری تمامی مسئولان و مردم هستیم.