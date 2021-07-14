ساخت دستگاه ویدئولانگوسکوپ توسط محققان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه ابن سینا، دستگاه ویدئولانگوسکوپ توسط محمدرضا خواجوی استاد بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی تهران ساخته شد.

ویدیولارنگوسکوپ جدید، دارای تیغه منحصر به فردی است که مجهز به به دوربین و نور بوده و نمای خوبی از حلق و حنجره نشان می دهد.

تصاویر این ویدیولارنگوسکوپ از طریق وای فای و نرم افزار به موبایل منتقل میشود و از طریق اپلیکیشن نصب شده روی تلفن همراه می توان به راحتی در عرض ۱۵ ثانیه بیمار را اینتوبه کرد. این وسیله همچنین قابلیت تهیه ثبت فیلم و عکس جهت کار آموزش و درمان را دارد .