قاچاقچی بزرگ در کهنوج به هلاکت رسید/ شهادت ۳ مامور نیروی انتظامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار عبدالرضا ناظری بیان کرد: امروز طی درگیری مسلحانه رزمندگان پلیس در جنوب استان کرمان با قاچاقچیان مسلح مواد مخدر یک باند مسلحانه قاچاق مواد مخدر منهدم و دو نفر قاچاقچی به هلاکت رسیده و یک نفر زخمی و سه نفر دستگیر شدند.

وی افزود: سرباند شرارت‌های اخیر و قاچاقچی بزرگ مواد مخدر در استان‌های شرقی و جنوبی کشور توسط دلاور مردان نیروی انتظامی در شهر کهنوج به هلاکت رسید.

سردار ناظری گفت: در این درگیری سه قبضه سلاح کلاشنیکف و مقادیر زیادی مهمات مربوطه و مقادیر قابل توجهی مواد مخدر کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی کرمان بیان کرد: در این درگیری متأسفانه سه تن از جان بر کفان نیروی انتظامی (سرگرد ناصر بشنام – ستوان یکم نظام تاجیک – ستوان سوم مسلم بناوند) با اقتدا به مولایشان حسین بن علی (ع) به فیض عظمای شهادت نائل آمدند.

سردار ناظری بیان کرد: بیش از ۶۵ تن انواع مواد مخدر توسط رزمندگان پلیس استان از ابتدای سال جاری کشف شده و ۱۰ نفر قاچاقچی مسلح به هلاکت رسیدند؛ همچنین ۶۵ باند ترانزیت قاچاق مواد مخدر منهدم شد.