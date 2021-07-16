به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، وزارت تجارت چین اعلام کرد اقتصاد این کشور در سه ماهه اول ۲۰۲۱ بیش از ۶۰۷ میلیارد یوآن (۹۱ میلیارد دلار) سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دریافت کرده که ۳۳.۹ درصد از سال گذشته بیشتر است.

طبق این گزارش بخش خدمات چین بیشترین حجم سرمایه‌گذاری خارجی را جلب کرده و ۴۸۲.۷۷ میلیارد یوآن (۷۴.۶۱ میلیارد دلار) را به خود اختصاص داده است. این نشان‌دهنده ۳۳.۴ درصد افزایش نسبت به سال گذشته است.

بخش فناوری بالا (های تک) هم شاهد رشد چشمگیر سرمایه‌گذاری از سوی خارجی‌ها بوده است و میزان این سرمایه‌گذاری ۳۹.۴ درصد نسبت به سال گذشته جهش کرده است. بخش خدمات فناوری بالا ۴۲.۷ درصد سرمایه‌گذاری خارجی بیشتری نسبت به سال ۲۰۲۰ جذب کرده است در حالی که بخش تولید فناوری بالا با ۲۹.۲ درصد رشد سرمایه‌گذاری خارجی روبرو شده است.

در این گزارش آمده است سرمایه‌گذاری خارجی در چین از سوی شرکای کلیدی این کشور در پروژه کمربند و جاده ۴۹.۶ درصد جهش کرده در حالی که سرمایه‌گذاری خارجی در چین از سوی کشورهای اتحادیه کشورهای آسیای شرقی ۵۰.۷ درصد جهش کرده است.

در پایان سال ۲۰۲۰ چین ۱۴۴.۳۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کرد که ۴.۵ درصد بالاتر از ۲۰۱۹ بوده است.