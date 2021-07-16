  1. استانها
  2. ایلام
۲۵ تیر ۱۴۰۰، ۱۰:۱۱

رئیس پلیس راه ایلام خبر داد؛

جلوگیری از ترددهای غیرضروری در جاده های ایلام

جلوگیری از ترددهای غیرضروری در جاده های ایلام

ایلام-رئیس پلیس راه ایلام گفت: به دلیل اعمال محدودیت های کرونایی، از ترددهای غیرضروری در جاده های ایلام جلوگیری می شود.

رضا همتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: معمولاً روزهای پنجشنبه و جمعه بیشترین نقاطی مردم که تجمع پیدا می‌کنند پارک‌ها و تفرجگاه‌ها و همچنین آرامستان ها است.

وی افزود: بر اساس تاکید مصوبات ستاد کرونا در استان، در نقاط مختلفی در استان توسط مجموعه نیروی انتظامی، پلیس راه و پلیس راهنمایی و رانندگی محدودیت‌های کرونایی اعمال می‌شود.

همتی زاده گفت: اعمال محدودیت‌ها با حضور نیروها در جاده‌ها و هم از توسط دوربین‌های ثبت تخلفات ثابت و دوربین‌های سیار انجام می‌شود.

رئیس پلیس راه ایلام ادامه داد: معمولاً ترددهای غیرضرور بین استانی و بین شهرستانی ممنوع است و مشمول جریمه یک میلیونی و جریمه ۵۰۰ هزار تومانی خواهند شد.

وی عنوان کرد: تاکید می‌شود که در روزهای پنجشنبه و جمعه افرادی که آسیب پذیر هستند به مراکز تجمع خودداری کنند.

همتی زاده بیان کرد: با توجه به اینکه شهرستان مهران در وضعیت قرمز کرونا قرار دارد، یک ایستگاه ثابت پلیس راه در مهدی آباد مستقر شده و به صورت شبانه روزی واحدهای گشتی حضور خواهند داشت.

رئیس پلیس راه ایلام افزود: آرامستان امامزاده علی صالح و کل آرامستان های سطح استان تحت کنترل خواهند بود، انتظار داریم شهروندان در بحث محدودیت‌ها کماکان با پلیس راه همکاری لازم را داشته باشند.

کد مطلب 5258882

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه