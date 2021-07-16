جلوگیری از ترددهای غیرضروری در جاده های ایلام

رضا همتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: معمولاً روزهای پنجشنبه و جمعه بیشترین نقاطی مردم که تجمع پیدا میکنند پارکها و تفرجگاهها و همچنین آرامستان ها است.
وی افزود: بر اساس تاکید مصوبات ستاد کرونا در استان، در نقاط مختلفی در استان توسط مجموعه نیروی انتظامی، پلیس راه و پلیس راهنمایی و رانندگی محدودیتهای کرونایی اعمال میشود.
همتی زاده گفت: اعمال محدودیتها با حضور نیروها در جادهها و هم از توسط دوربینهای ثبت تخلفات ثابت و دوربینهای سیار انجام میشود.
رئیس پلیس راه ایلام ادامه داد: معمولاً ترددهای غیرضرور بین استانی و بین شهرستانی ممنوع است و مشمول جریمه یک میلیونی و جریمه ۵۰۰ هزار تومانی خواهند شد.
وی عنوان کرد: تاکید میشود که در روزهای پنجشنبه و جمعه افرادی که آسیب پذیر هستند به مراکز تجمع خودداری کنند.
همتی زاده بیان کرد: با توجه به اینکه شهرستان مهران در وضعیت قرمز کرونا قرار دارد، یک ایستگاه ثابت پلیس راه در مهدی آباد مستقر شده و به صورت شبانه روزی واحدهای گشتی حضور خواهند داشت.
رئیس پلیس راه ایلام افزود: آرامستان امامزاده علی صالح و کل آرامستان های سطح استان تحت کنترل خواهند بود، انتظار داریم شهروندان در بحث محدودیتها کماکان با پلیس راه همکاری لازم را داشته باشند.
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