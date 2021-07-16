جولان کرونا با بی توجهی به مصوبات/ اوج گیری پیک پنجم ادامه دارد

خبرگزاری مهر- گروه استان ها: شیوع ویروس کرونا طی هفته های اخیر در گلستان شدت یافته و بستری ها به حدود ۸۰۰ نفر رسید.

از ۱۴ شهرستان استان ۱۳ شهرستان در وضعیت قرمز قرار گرفته و تنها گمیشان نارنجی است.

با افزایش شمار بستری ها و قرمز شدن وضعیت استان و برای جلوگیری از روند صعودی، جلسه مدیریت بحران روز چهارشنبه (۲۳ تیرماه) تشکیل و در آن محدودیت های جدیدی برای آخر هفته تصویب شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان در این جلسه که با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی و فرمانداران شهرستان های استان برگزار شد، گفت: با توجه به افزایش بستری ها و ورود کرونای دلتا از مرزهای شرقی استان تا زمان نشست بعدی ستاد کرونای استان، همه تفرجگاه ها، پارک ها و بوستان ها مسدود و تالارهای عزا و عروسی و نمازهای جمعه و جماعات تعطیل است.

احسان مکتبی افزود: محدودیت های ترافیکی هم برای ایاب و ذهاب افراد غیربومی در استان در نظر گرفته شده و جهت پیشگیری، فرمانداران سراسر استان با کمک نیروی انتظامی ملزم به اجرای آن هستند.

وی بیان کرد: با توجه به نزدیک شدن به عید بزرگ قربان که از اعیاد مهم در استان گلستان به شمار می آید از مردم درخواست می کنیم روزهای آتی در خانه بمانند تا بتوانیم این عید سعید را با محدودیت کمتری در استان جشن بگیریم.

ممنوعیت تردد در تفرجگاه ها

به دنبال تصویب محدودیت تردد در تفرجگاه های گلستان، رئیس پلیس راهور استان هم گفت: براساس مصوبه ستاد استانی پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا این ممنوعیت از چهارشنبه (۲۳ تیرماه) به مدت ۴۸ ساعت اجرا می شود.

سرهنگ عباس مهاجر بسطامی اضافه کرد: طرح ممنوعیت تردد شبانه هم همچنان از ساعت ۲۲ لغایت سه بامداد برقرار است.

با توجه به روند صعودی کرونا در گلستان و در پیش بودن عید قربان، نگرانی ها از بدتر شدن شرایط افزایش یافته است فرماندار گرگان هم گفت: با توجه به وضعیت قرمز شیوع کرونا در شهرستان، در پایان این هفته، روزهای پنجشنبه و جمعه، مسیر سواره النگدره و ناهارخوران مسدود و توسط پلیس راهور و نیروی انتظامی به شدت کنترل خواهد شد.

محمد حمیدی افزود: همچنین برای جلوگیری از شیوع کرونا و عدم حضور شهروندان در تفرجگاه ناهارخوران، ماموران سد معبر شهرداری به شهروندانی که در حاشیه این مسیر اتراق کرده باشند تذکر خواهند داد و از هرگونه اتراق و نشستن در حاشیه بلوار ناهارخوران جلوگیری خواهد شد.

وی از سه برابر شدن تعداد بستری ها در شهرستان خبرداد و بیان کرد: برگزاری هرگونه تجمع، مراسم ترحیم و عروسی هم ممنوع بوده و تردد شبانه هم توسط پلیس راهور به شدت کنترل می‌شود.

ورود پلاک های غیربومی ممنوع

حمیدی اضافه کرد: ورود پلاک‌های غیربومی و خروج پلاک‌های بومی از شهرهای قرمز مطلقاً ممنوع است.

وی از همه شهروندان خواست تا پروتکل های بهداشتی را رعایت کرده و از هرگونه تجمع خودداری کنند.

اما با وجود تصویب محدودیت تردد در تفرجگاه ها، امروز(جمعه) شاهد عبور و مرور ماشین ها و گردشگران در ناهارخوران و النگدره بودیم و علاوه بر آن بازار هفتگی گرگان هم فعال بود. امری که سبب شد مردم نسبت به آن واکنش نشان داده و از مسئولان بخواهند بر رعایت مصوبات نظارت کنند.

در شرایطی که کرونا در گلستان جولان می دهد و رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان بیان کرده ممکن است در چند روز آینده با چالش تخت بیمارستانی روبرو شویم، مردم باید نسبت به رعایت پروتکل ها جدیت بیشتری داشته باشند.

هرگونه تساهل و عادی انگاری سبب خواهد شد که وضعیت قرمز استان بحرانی تر شده و بیماران با کمبود اکسیژن و تجهیزات روبرو شوند.

به گفته عبدالرضا فاضل، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان، سویه دلتا سرعت انتشار بالا و دوره کمون کوتاه تری دارد و با توجه به اوج گیری و پیک پنجم باید در رعایت پروتکل های بهداشتی سخت گیری بیشتری شود.

با تصویب پروتکل های جدید و ممنوعیت تردد، مردم قانون مدار جامعه خود را ملزم به رعایت آن می دانند اما زمانی که آن ها شاهد نقض محدودیت ها هستند و واکنشی را از سمت مسئولان دریافت نمی کنند نسبت به رعایت پروتکل ها دلسرد می شوند.

در شرایطی که کشور ۱۷ ماه با ویروس کرونا و سویه های مختلف آن دست و پنجه نرم می کند نظارت دقیق تر مسئولان بر رعایت پروتکل ها، برای بهبود شرایط خواسته مردم است.