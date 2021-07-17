غلامرضا مرتضوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وضعیت شهرستان سنقر و کلیایی نارنجی بوده و با توجه به مصوبات ستاد ملی کرونا مشاغل گروه سه و چهار در این وضعیت تعطیل است.
وی افزود: محدودیتهای کرونایی رنگ نارنجی در شهرستان سنقر و کلیایی اجرا شده و رعایت دستورالعملهای بهداشتی و فاصلهگذاری اجتماعی به صورت جدی انجام میشود.
فرماندار شهرستان سنقر و کلیایی گفت: این شهرستان آمادگی کامل برای جلوگیری از ورود به موج پنجم ویروس کرونا را دارد.
وی ادامه داد: با وجود نظارت بر اجرای صحیح محدودیتهای کرونایی، همراهی مردم برای کاهش شیوع ویروس کرونا و وارد نشدن به موج پنجم این ویروس در شهرستان سنقر و کلیایی ضروری است.
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