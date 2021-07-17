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۲۶ تیر ۱۴۰۰، ۱۰:۱۵

فرماندار سنقر و کلیایی خبر داد؛

اجرای محدودیت‌ها برای جلوگیری ازآغاز موج پنجم کرونا درسنقروکلیایی

اجرای محدودیت‌ها برای جلوگیری ازآغاز موج پنجم کرونا درسنقروکلیایی

کرمانشاه- فرماندار شهرستان سنقر و کلیایی از اجرای محدودیت‌ها برای جلوگیری از آغاز موج پنجم ویروس کرونا در این شهرستان خبر داد.

غلامرضا مرتضوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وضعیت شهرستان سنقر و کلیایی نارنجی بوده و با توجه به مصوبات ستاد ملی کرونا مشاغل گروه سه و چهار در این وضعیت تعطیل است.

وی افزود: محدودیت‌های کرونایی رنگ نارنجی در شهرستان سنقر و کلیایی اجرا شده و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی به صورت جدی انجام می‌شود.

فرماندار شهرستان سنقر و کلیایی گفت: این شهرستان آمادگی کامل برای جلوگیری از ورود به موج پنجم ویروس کرونا را دارد.

وی ادامه داد: با وجود نظارت بر اجرای صحیح محدودیت‌های کرونایی، همراهی مردم برای کاهش شیوع ویروس کرونا و وارد نشدن به موج پنجم این ویروس در شهرستان سنقر و کلیایی ضروری است.

کد مطلب 5259424

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