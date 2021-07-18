احتیاط زیاد، کیفیت را پائین آورد/ در دربی فقط پنالتی ها جذاب بود

عبدالعلی چنگیز در گفتگوبا خبرنگارمهر در مورد پیروزی استقلال در دربی ۹۶ گفت: یک دیدار کاملا ساکن و سرد را تماشا کردیم. به یاد ندارم که در طول این سالها چنین بازی بی کیفیتی را از دو تیم تماشا کرده باشیم. دو تیم آنقدر محتاطانه بازی کردند که در نیمه اول هیچ خطری بر روی دروازه ها بوجود نیامد و گلرها بیکارترین بازیکنان زمین بودند.

مهاجم پیشین استقلال در مورد عملکرد آبی پوشان و پیروزی آنان در ضیافت پنالتی افزود: آبی ها که روزهای بحرانی را سپری می کنند توانستند با این برد آرامش را به اردوی خود بیاورند. اگر چه آنها هم همانند رقیب سنتی خود، بازی محتاطانه ای را در دستور کار قرار داده بودند اما مالکیت توپ بیشتر از آنان بود ولی استرس شکست و تبعات آن باعث شد تا هر دو تیم نتوانند بازی خوبی از خود به نمایش بگذارند.

چنگیز در ادامه خاطرنشان کرد: در نیمه اول که یک بازی ضعیف و سرد را بازی کردیم، نیمه دوم هم چنگی به دل نزد اما در دو وقت اضافه تنها سه موقعیت برای دو تیم بوجود آمد که ضربه آل کثیر به تیر دروازه برخورد کرد و ضربات مطهری و قاعدی از استقلال به گل تبدیل نشد.

مهاجم پیشین استقلال در مورد ضربات پنالتی هم گفت: تنها دقایق جذاب بازی سرخابی ها، پنالتی هایی بود که دو تیم زدند. معمولا پنالتی با چاشنی شانس همراه است. البته دقت در زدن ضربه خیلی مهم است ولی در دیدار سنتی سرخابی ها استرس اجازه نمی دهد که بازیکنان کیفیت همیشگی خود را داشته بانشد. فشار بیش از اندازه بر روی بازیکنانی که پنالتی می زنند باعث شد تا قاعدی از استقلال و آل کثیر و عبدی از پرسپولیس ضرباتشان به گل تبدیل نشده تا استقلال برنده این بازی باشد.

وی تاکید کرد: البته نباید از عملکرد خوب حسینی هم چشم پوشی کنیم. او ضربه ای را گرفت که بسیار حیاتی بود البته حسینی در هفته های گذشته عملکرد فوق العاده ای داشته است. او در حال حاضر از اعتماد به نفس بالایی برخوردار است. کادر فنی هم از او حمایت می کند و این دو مسئله باعث شده که او بدون استرس و اشتباه از دروازه استقلال حفاظت کند.

چنگیز با ابراز رضایت از قضاوت فغانی هم گفت: او یک قضاوت خوب و بدون اشتباه را انجام داد. فغانی از تجربه اش استفاده کرد. بازی را مدیریت کرد و شاهد بودیم که برخلاف دیدارهای همیشگی سرخابی ها، با اینکه این بازی حدود ۱۳۰ دقیقه به طول کشید اما هیچ درگیری و حاشیه ای در بازی بوجود نیامد.

مهاجم پیشین استقلال در مورد دیدار روز سه شنبه آبی پوشان برابر نفت مسجد سلیمان افزود: هم استقلال و هم نفت باید این دیدار را با پیروزی به پایان برسانند. آبی ها به دنبال این هستند که یک پله در جدول بالاتر بروند و نفتی ها هم به دنبال پیروزی در این دیدار هستند تا از سقوط به لیگ پائین تر دور شوند. فرهاد مجیدی و محمود فکری که در نیم فصل اول مربی استقلال بوده به خوبی از یکدیگر شناخت دارند. آنها با تمام قدرت پای به این بازی خواهند گذاشت اما با شرایطی که استقلال دارد و از لحاظ روحی و روانی در وضعیت خوبی به سر می برد شانس آبی ها بیشتر از نفتی ها خواهد بود و آرزو می کنم یک بازی خوب و تماشاگرپسند را از دو تیم شاهد باشیم.