با مددی مذاکره نخواهم کرد/ بی احترامی حدی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان مطهری در حاشیه تعطیلی تمرین عصر امروز آبی پوشان گفت: متاسفانه شرایط خوبی در استقلال وجود ندارد. وضعیت بازیکنان مشخص نیست. ما از لحاظ روحی و روانی در شرایط خوبی نیستیم و با این وضعیت نمی توان تمرین کرد.

وی تاکید کرد: امروز هم با سرمربی محترم تیم صحبت کردیم و به او گفتیم با توجه به اینکه حتی یک نفر از مسئولین باشگاه باعث پیروزی برابر پرسپولیس به ما تبریک نگفت ما شرایط روحی خوبی نداریم و نمی توانیم تمرین کنیم.

مطهری در پاسخ به این سئوال که آیا فصل آینده در استقلال خواهید ماند و تمدید قرارداد می کنید یا خیر گفت: من به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی با احمد مددی پای میز مذاکره نخواهم نشست. او توانایی کار ندارد و اصلا بازیکنان او را قبول ندارند. ما مشکلات زیادی داریم اما آنها فقط در حد حرف به ما قول داده اند؛ وعده هایی که هیچ کدام تا به امروز عملی نشده است. بنابراین نمی توانیم به قول های مدیرعامل باشگاه اعتماد کنیم.

وی در پایان گفت: ما به خاطر مجیدی و احترام به هواداران مدتها صبرکردیم اما صبر هم حد و اندازه ای دارد. بنابراین تمرین نخواهیم کرد تا وضعیتمان روشن شود.