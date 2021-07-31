آمریکا یک نفتکش سنگاپور را توقیف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت دادگستری ایالات متحده روز جمعه در بیانیه ای ادعا کرد که یک نفتکش ۲،۷۳۴ تنی را به دلیل نقض تحریم‌های بین المللی و تحویل محموله فرآورده‌های نفتی به کره شمالی توقیف کرده است.

بنا به ادعای وزارت دادگستری ایالات متحده، از این نفتکش که تحت مالکیت یک تبعه سنگاپور قرار دارد و طبق حکم ایالات متحده در مارس ۲۰۲۰ توسط مقامات کامبوج توقیف شده است، برای انتقال فرآورده‌های نفتی به کشتی‌های کره شمالی و تحویل مستقیم محموله‌ها به بندر «نامپو» این کشور استفاده شده است.

در بیانیه وزارت دادگستری آمده است که «اتهاماتی همچون دسیسه چینی برای دور زدن تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری دموکراتیک خلق کره [کره شمالی] و توطئه برای پولشویی، علیه مالک و اپراتور این نفتکش مطرح است».

نکته شایان توجه در این بیانیه آن است که چرا وزارت دادگستری آمریکا پس از گذشت یکسال و اندی از توقیف این نفتکش، سکوت خود را شکسته و این اتهام‌ها را مطرح می‌کند!

گفتنی است، سازمان ملل و جامعه بین المللی دولت کره شمالی را به بهانه پیگیری برنامه‌های هسته‌ای و موشک‌های بالستیک تحت تحریم قرار داده اند و این تحریم‌ها واردات نفت و سایر اقلام را به این کشور محدود می‌کند.